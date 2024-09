Preskačemo jesen i ulazimo u zimu? Stiže ogromno pogoršanje, najviše dnevne temperature će jedva ići iznad 10

Uglavnom sunčano s temperaturama do 31 stupanj bit će danas u većini krajeva, uz povremeno mogući neki pljusak, i to najvjerojatnije u Istri te na istoku zemlje. Sutra već promjena vremena. "U prvom dijelu dana većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Zatim sa zapada postupno jače naoblačenje s kišom. Navečer te osobito u noći na ponedjeljak, ponajprije na Jadranu i uz njega mjestimice obilna kiša, a lokalno je vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme. Zapuhat će umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar. Na Jadranu mjestimice umjereno jugo navečer će jačati. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, ponegdje u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 19 do 23 °C. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 °C", objavio je DHMZ u vremenskoj prognozi.

No čini se da je ovo pogoršanje vremena tek uvod u ozbiljno jesensko vrijeme. Možda čak i rano zimsko s obzirom na drastičan pad temperature koji nam slijedi. U ponedjeljak bi već trebalo osjetno zahladiti, uz kišu, najviše dnevne temperature bit će oko 20 stupnjeva, tek na jugu zemlje dosezat će maksimalno 25. Malo stabilnije, ali ne puno toplije sredinom tjedna, a prema vikendu novo pogoršanje. Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, u petak će opet biti obilje kiše. Dnevna temperatura u većini zemlje jedva će prelaziti 10-ak stupnjeva.

FOTO Pitali smo umjetnu inteligenciju kakvo nas vrijeme očekuje 2050., a kakvo za 50 godina. Odgovor je zabrinjavajuć