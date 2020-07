Meteorolozi i HAK izdali upozorenje: Stiže najintenzivnija promjena vremena

I u četvrtak i veći dio petka na srednjem i južnom Jadranu očekuje nas pretežno sunčano i vruće, a u sjevernijim krajevima povremeno oblačnije i malo manje toplo, uz mjestimične pljuskove i grmljavinu.

Potkraj petka i u prvom dijelu svježije subote diljem Hrvatske nestabilno, a u nastavku vikenda opet sunčanije i toplije, te većinom suho vrijeme, za koje je sve veća vjerojatnost i početkom novoga tjedna.

U četvrtak će u istočnoj Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno mjestimice s kišom, pa i u obliku pljuskova, kojih može biti već od jutra, ponegdje i izraženijih. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, javlja DHMZ.

I u središnjoj Hrvatskoj promjenljivo i nestabilno. Povremeno će biti kiše i grmljavine, a više sunčanih razdoblja vjerojatno će biti poslijepodne. Vjetar većinom slab.

U gorskim krajevima djelomice sunčano, a na sjevernom Jadranu više sunčana vremena. No, posvuda su mogući pljuskova i grmljavina. Uz ubalu će u noći i ujutro puhati umjerena do jaka bura, a zatim slab do umjeren sjeverozapadnjak.

Na srednjem i južnom Jadranu, te u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano i vruće, ali u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka lokalno može biti pljuskova. Puhat će slab do umjeren, prema otvorenom moru ponegdje i jak zapadnjak i sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Dnevna temperatura zraka od 30 do 33 °C."

U petak i subotu u unutrašnjosti promjenjivo i nestabilno s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom, mjestimice i izraženijima. Potkraj subote sa zapada razvedravanje, pa će u nedjelju biti djelomice sunčano i uglavnom suho, uz porast temperature zraka.

U petak na Jadranu pretežno sunčano i vruće, osobito u Dalmaciji, ali na sjeveru povremeno može biti lokalnih pljuskova. U noći na subotu i u subotu prolazno naoblačenje s kišom i grmljavinom, uz manje osvježenje. U nedjelju ponovo većinom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni.

Upozorenja je izdao i Hrvatski autoklub.

- Već tijekom jutra u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj očekuju se grmljavinski pljuskovi koji lokalno mogu biti izraženiji. Zbog ponegdje veće količine vode na kolniku vozače pozivamo na dodatni oprez, a zbog mokrih i skliskih kolnika podsjećamo ih da prilagode brzinu trenutačnim uvjetima na cesti i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na cestama u gorju bit će veća opasnost o odrona, upozoravaju iz HAK-a.