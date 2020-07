Dan uz obilje sunca, no slijedi drastično pogoršanje: Od večeri pljuskovi i grmljavina

Dan će obilježiti vruće vrijeme uz obilje sunca, no navečer i u noći na utorak očekuju se kiša i na udare olujan sjeverni vjetra, najprije u sjeverozapadnim krajevima.

Promjenu vremena donijet će frontalni poremećaj koji će se potkraj dana brzo premjestiti preko dijela Hrvatske dalje na istok. Prema večeri očekuje se porast naoblake, a u noći kiša te pljuskovi i grmljavina. Vjetar poslijepodne umjeren, u noći jak, na udare i olujan sjeverni. Jakog, na udare olujnog vjetra bit će u noći na utorak i u središnjoj Hrvatskoj, prognozirala je za HRT Dunja Plačko Vršnak iz DHMZ-a.

U gorskim krajevima jutro će biti svježe, a dan sunčan. Od sredina dana porast će naoblaka te su mogući pljuskovi i grmljavina. Pretežno sunčano i vruće bit će na sjevernom Jadranu. Ujutro će uz obalu puhati umjerena bura, danju uglavnom zapadnjak i sjeverozapadnjak, a u noći na utorak ponovno bura.

Poslijepodnevna temperatura u Dalmaciji bit će između 31 i 34 stupnja, a more će biti malo do umjereno valovito, s temperaturom oko 24 stupnja. More će biti još toplije na jugu, do 26 stupnjeva, a prevladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku.

U prvom dijelu utorka još će biti mjestimične kiše, ali i jakog, na udare olujnog vjetra koji može stvarati teškoće. Bit će osjetno hladnije, a zatim postupno razvedravanje.

I na Jadranu će u utorak biti vjetrovitio uz jaku, na udare olujnu, ponegdje čak i orkansku buru, a mjestimične kiše može biti uglavnom na sjevernom dijelu. Od srijede sunčano i postupno toplije, od četvrtka posvuda i vruće. U srijedu će bura oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Dakle, kratkotrajnu, ali intenzivnu promjenu vremena potkraj ponedjeljka i u prvom dijelu utorka donijet će hladan zrak sa sjevera. No na radost mnogih, ubrzo će ponovno zavladati ljetni ugođaj.