Mesić: Nitko u HDZ-u i SDP-u neće priznati, ali velika koalicija je moguća

Prvi premijer Republike Hrvatske Stipe Mesić gostujući u RTL Direktu komentirao je nadolazeće parlamentarne izbore. Ocijenio je da ima dosta udaraca ispod pojasa te da su poruke koje kandidati svih stranaka šalju nedovoljno argumentirane.

- U izborima se uvijek malo više obećava, ali ovo je sada postalo malo prebanalno - kazao je.

Upitan misli li da netko od sadašnjih političkih "autsajdera" može iskočiti i iznenaditi na izborima, kao što je on to sam postigao na izborima 2000., odgovorio je: - Sličnost je utoliko onog vremena s ovim, što su onda građani tražili promjene. I sad isto traže promjene. U tom smislu je to stanje slično, ali ja ne vidim nekoga tko bi mogao na onakav način organizirati biračko tijelo i izaći na scenu, koji bi mogao povući...

Osvrnuo se na svoju izjavu tijekom predsjedničke kampanje kada je predvidio da će se još čuti za Miroslava Škoru ističući da je njegov početak više obećavao.

- Obrazovan je, doktor je ekonomije, ima poduzeće, ima iskustva u realnoj privredi i iskustva u diplomaciji i zakonodavstvu. Njegov početak je meni više obećavao. Ovo sada je skupio 's konca i konopca', tako da od toga neće biti puno sreće - kazao je Mesić.

Smatra da bi na izborima sreća mogla posužiti SDP.

- Situacija se sada dobro razvija za SDP. Oni su se konsolidirali poslije onog bratoubilačkog rata. Došli su do dobrog programa. Sad bi trebalo malo više napraviti da građani vide koji su to argumenti, platforma, tim..

Kazao je i da misli da dogovori nakon izbora neće ići u smjeru stvaranja koalicije HDZ-a i Domovinskog pokreta.

- Prije svega, Škorina ekipa ne može dobiti ono što je Škoro dobio na predsjedničkim izborima. To je bio više eksces nego zakonitost. A sada su druge situacije, izbor za parlament su sasvim nešto drugo. Ljudi su više demokratski obrazovani i sigurno da mogu lakše zaključiti tko može situaciju popraviti. Kod nas se radi o tome da situaciju treba popraviti. Društvo se mora popraviti - kazao je.

Odnos predsjednika Zorana Milanovića prema HOS-u ocijenio je ispravnim.

- On je postupio upravo onako kako je bilo potrebno. Naime, moramo prvo reći što je HOS. To je vojna formacija Hrvatske stranke prava. To je otprilike nacistička stranka imala u Njemačkoj kad je formirala SS. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, HOS, Hrvatske obrambene snage, nije imao cilj današnju Hrvasku. Današnja Hrvatska je stvorena u Narodnooslobodilačkoj borbi. ZAVNOH je stvorio ovu Hrvatsku i ove granice.

Smatra da je velika koalicija izgledna ako niti jedna od dviju najvećih stranaka ne bude imala dovoljno koalicijskog potencijala.

- Ovisit će to o ukupnim rezultatima izbora. Nitko od njih to neće priznati ni u vrhu HDZ-a ni u vrhu SDP-a, ali ako ni jedni ni drugi ne budu imali dovoljno kaolicijskog potencijala, onda da se ne bi išlo na nove izbore, bit će jedina logika da se ide na veliku koaliciju, da se podijele resori, da se utvrdi strategija i da svatko odgovara za svoj resor i da se Hrvatska pokrene iz ove žabokrečine u kojoj se nalazi - zaključio je.

