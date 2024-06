Meloni i Orbán ne mogu skupiti dovoljno ruku za rušenje terceta koji stupa na vrh

Talijanska premijerka Giorgia Meloni i mađarski premijer Viktor Orbán došli su u četvrtak na summit Europskog vijeća u Bruxellesu s najotvorenije izraženim nezadovoljstvom zbog triju imena za najviše dužnosti u Europskoj komisiji i Vijeću, ali sami nisu mogli ništa napraviti da spriječe dogovor koji je išao u smjeru predlaganja Njemice Ursule von der Leyen za drugi mandat na čelu Komisije, Estonke Kaje Kallas za mjesto visoke predstavnice za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije te imenovanja Portugalca Antonija Coste za novog predsjednika Europskog vijeća.

Plenković za Von der Leyen

Uoči početka summita samo 3 od 27 država članica nije signaliziralo da pristaje na tako predloženu kadrovsku križaljku. Osim Italije i Mađarske, treća je bila Slovačka. Za blokiranje dogovora potrebno je skupiti barem 8 članova Europskog vijeća, što Meloni i Orbán nemaju, pa je uoči početka summita u četvrtak poslijepodne izgledalo kao da će talijanska premijerka najvjerojatnije ostati suzdržana pri izglasavanju kadrovske križaljke Costa-Kallas-Ursula von der Leyen. Summit je još trajao u trenucima zaključenja ovog izdanja.

Hrvatski premijer Andrej Plenković susreo se uoči početka summita s Ursulom von der Leyen kako bi joj još jednom iskazao podršku i naglasio da očekuje nastavak dobre suradnje. A u izjavi novinarima na ulasku na summit naglasio je i da vrlo dobro poznaje Kaju Kallas iz vremena kad su oboje bili europarlamentarci.

– Ona je sa mnom bila u Europskom parlamentu, čak formalno i zamjenica dok sam bio šef delegacije za Ukrajinu. Tako da imamo zaista višegodišnji sjajan i prijateljski odnos – rekao je Plenković. U izjavi nije propustio naglasiti da će se novi predsjednik Europskog vijeća iz redova socijalista (Von der Leyen je iz redova pučana, a Kaja Kallas iz redova liberala) birati na dvije i pol godine.

– Nakon toga se ponovno odlučuje o toj temi – rekao je Plenković. Njegova je ideja na internom sastanku lidera Europske pučke stranke 17. lipnja u Bruxellesu bila da pučani pokušaju dobiti i mjesto šefa Europskog vijeća nakon prve 2,5 godine tijekom kojih bi socijalisti dali svog kandidata na tu dužnost.

Dosad su svi predsjednici Europskog vijeća služili po dva uzastopna mandata, ukupno 5 godina, ali Plenkovićeva potreba da naglasi da će Costa služiti 2,5 godine, nakon čega se karte mogu ponovno miješati između pučana i socijalista, ostavlja dojam da se Plenković i dalje bori za tu dužnost. Talijanska premijerka Giorgia Meloni nezadovoljna je predloženom kadrovskom križaljkom ponajprije stoga što je takvo rješenje dogovoreno u pregovorima između triju političkih grupacija (pučana, socijalista i liberala) koje su i u prošlom sazivu Europskog parlamenta činile okosnicu vladajuće većine.

Foto: JOHANNA GERON/REUTERS

A očito planiraju tvoriti vladajuću većinu i u novom sazivu EP-a, bez obzira na činjenicu da su Europski konzervativci i reformisti, kojima pripada Meloni, postali treća politička snaga, nakon pučana i socijalista, a ispred liberala. No, u klubu Europskih konzervativaca i reformista događaju se turbulencije. Dosad su tim klubom upravljali ponajprije Poljaci (prije njih Britanci, sve do Brexita), a sada, kad Giorgia Meloni želi da u novom sazivu Europskog parlamenta tim klubom upravljaju Talijani, odnosno njezina stranka Braća Italije, poljski konzervativci razmišljaju i o razlazu. Mateusz Morawiecki, bivši poljski premijer iz stranke Pravo i pravda, rekao je jučer da se razmišlja o kreiranju novog kluba konzervativnih zastupnika iz srednje i istočne Europe, kojemu bi pristupili Poljaci, Mađari iz Orbánove stranke Fidesz i drugi koji to žele.

Svađe na desnici

Za Meloni bi to bio vrlo nepovoljan razvoj događaja jer bi njezina pozicija u Europi oslabjela. U klubu Europskih konzervativaca i reformista trenutačno iz Hrvatske sjedi europarlamentarac Stjepo Bartulica, a prije su tom klubu pripadali Ladislav Ilčić i Ruža Tomašić.