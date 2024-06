Čelnici EU nominirat će Ursulu von der Leyen za drugi mandat na čelu Europske komisije

Čelnici EU-a koji pregovaraju o najvišim položajima u Europskoj uniji složili su se nominirati Ursulu von der Leyen za drugi mandat predsjednice Europske komisije, doznaje agencija dpa. Ursula von der Leyen postala je predsjednica Europske komisije 1. prosinca 2019. godine, također kao prva žena na toj funkciji. Kao predsjednica Komisije, von der Leyen se fokusirala na pitanja poput borbe protiv klimatskih promjena, digitalne transformacije i jačanja ekonomskog i socijalnog jedinstva unutar Europske unije.

Ursula von der Leyen rođena je 8. listopada 1958. godine u Bruxellesu u Belgiji. Potječe iz ugledne njemačke obitelji; njezin otac, Ernst Albrecht, bio je visoki dužnosnik u Europskoj komisiji i premijer njemačke savezne države Donje Saske. Von der Leyen započela je svoju obrazovnu karijeru studirajući ekonomiju na Sveučilištu u Göttingenu i Sveučilištu u Münsteru, no ubrzo se prebacila na medicinu, koju je studirala na Hannover Medical School. Nakon završetka studija, radila je kao liječnica u Hannoveru i stekla doktorat iz medicine 1991. godine.

Nakon karijere u medicini, Ursula von der Leyen ušla je u politiku, pridruživši se Kršćansko-demokratskoj uniji (CDU). Svoju političku karijeru započela je 2003. godine kao ministrica za socijalna pitanja, žene, obitelj i zdravlje u Donjoj Saskoj. Uskoro je postala poznata na nacionalnoj razini te je od 2005. do 2009. godine služila kao ministrica obitelji, starijih osoba, žena i mladih u kabinetu kancelarke Angele Merkel. Od 2009. do 2013. godine obnašala je dužnost ministrice rada i socijalne skrbi. Najveći dio svoje političke karijere na nacionalnoj razini provela je kao ministrica obrane, postavši prva žena na toj poziciji u Njemačkoj, služivši od 2013. do 2019. godine. Osim političke karijere, Ursula von der Leyen majka je sedmero djece i supruga Heika von der Leyena, medicinskog stručnjaka i profesora.