Medved: Ministarstvo neće kupovati ulaznice za Thompsonov koncert

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ponovno je u srijedu istaknuo da njegovo ministarstvo neće kupovati ni plaćati ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, niti tražiti da se braniteljima te ulaznice ustupe besplatno. "Ne znam uslijed čega je došlo do moguće krive interpretacije", rekao je Medved upitan za medijske reakcije na njegovu izjavu da će Ministarstvo branitelja pokušati pomoći braniteljima koji nisu uspjeli kupiti ulaznice, a htjeli bi ići na Thompsonov koncert.

Objasnio je da su im se obratile neke braniteljske udruge s molbom da ih spoje s organizatorima koji možda još imaju karata za koncert najvljen za 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu. "To smo i učinili i mnoge su udruge izravno s organizatorima riješile to pitanje. Stoga nema nikakve potrebe da se od toga radi neka velika priča, pogotovo jer se išlo toliko daleko da se govori da će ministarstvo plaćati karte. To apsolutno nije točno", izjavio je Medved u Okučanima gdje je uručio braniteljske zahvalnice postrojbama sudionicama vojno-redarstvene operacije Bljesak.

Dodao je kako njegovo ministarstvo uvijek stoji na raspolaganju udrugama iz Domovinskog rata. "U raznim projektima koordiniramo s njima, tako i ovaj put kada se radi o koncertu s pola milijuna domoljuba koji će biti na Hipodromu. Mnogi su branitelji željeli doći, udruge ih zastupaju, one su kontaktirale organizatore i to je ono što ministarstvo čini", rekao je Medved. Ministarstvo hrvatskih branitelja jučer je objavilo priopćenje u kojem je pojasnilo da se Medvedova izjava u ponedjeljak odnosila na povezivanje organizatora i udruga iz Domovinskog rata kako bi se ulaznice, ako ih još ima, ponudile braniteljsko-stradalničkim udrugama zbog velikog broja zainteresiranih za koncert.