VIDEO Plenković komentirao odgodu glasovanja o misiji NSATU: 'Milanović je sada napravio udar i na Sabor'

Vlada je na današnjoj sjednici u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici raspravljala o više zakona vezanih uz financije, kao što je najavljeno i ranije. Između ostalog, danas je prihvaćen i prijedlog uredbe o visini minimalne plaće za 2025. godinu za koju je premijer Andrej Plenković ranije potvrdio da raste 130 eura te će biti ukupno 970 eura bruto od Nove godine.

Plenković se na samom početku osvrnuo na aktualnosti, poput održanog sastanka Vijeća za suradnju te otvorenje dionice A11 Zagreb-Sisak nakon 18 godina gradnje, što je nazvao ''događajem tjedna'', dodajući kako Hrvatska nastavlja s infrastrukturnim projektima.

- Mi ćemo danas donijeti važnu odluku koja se tiče minimalnih plaća, a kao što je uobičajeno, Vlada takvu odluku donosi u listopadu kako bi poslovni subjekti mogli pravovremeno planirati svoje aktivnosti. Ove godine, nakon konzultacija, odlučeno je da se iznos minimalne bruto plaće digne na 970 eura, što je rast od 130 eura tj. 15 posto više. Na ovaj način pomažemo onoj skupini ljudi koji primaju minimalne plaće. Ukupan rast minimalne plaće bio je 134 posto u osam godina. To je ono što u cjelini gledamo kroz naša dva mandata - objasnio je.

Ovime ćemo biti na 54 posto prosječne plaće, kada je riječ o minimalnoj plaći, te na 63 posto medijalne plaće, objasnio je Plenković, dodajući kako smo zbog toga u skladu s direktivama iz EU. Međutim, Plenković je najavio kako će Vlada nastaviti s kompenzacijskim mjerama za poslodavce.

- Kako bi poslodavci koji svojim zaposlenicima isplaćuju minimalne plaće mogli nastaviti poslovati, Vlada predviđa kompenzacijske mjere koje će se realizirati putem HZZ-a. Mi smo ih zadužili da donesu mjere za zadržavanje radnih mjesta, i to onim poslodavcima koji imaju visok udio radniak na minimalnoj plaći. Primjerice, u prerađivačkoj industriji gdje je visok udio minimalnih plaća, HZZ će u prva tri mjeseca 2025. nadoknaditi razliku rasta minimalne plaće - objasnio je Plenković.

Uz to, Plenković je potvrdio kako se glasovanje o misiji NSATU u Saboru odgađa, što je ranije kazao predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Radi se o, podsjetimo, misiji pomoći Ukrajini za koju predsjednik Milanović nije dao suglasnost, navodeći kako će postojati mogućnost da se vojnike šalje u Ukrajinu. Plenković je to demantirao i to objasnio činjenicom da Hrvatska ima nacionalna ograničenja koja takvo nešto onemogućuju, a zbog svega je zatražio i deklasifikaciju dokumenata iz NATO-a.

- Zbog enormnih neistina i manipulacija i dalje se vidi potpuno nerazumijevanje situacije od strane stranaka, zato je i predsjednik Sabora najavio kako će se o tome odlučivati kada se steknu uvjeti za to. Istina je da niti Hrvatska niti druga neka saveznica koja će sudjelovati neće postati zaraćena strana i ne ulazi u sukob, a Milanović na summitu NATO-a u Washingtonu nije iskazao nikakvo protivljenje, a kamoli naznaku da Hrvatska u njoj ne bi sudjelovala. Vlada želi biti odgovorna članica saveza, ali i pomoći Ukrajini. Prijedlog o dva časnika koji ne idu u Ukrajinu, već u Njemačku, je prijedlog koji su sugerirali hrvatski vojni stručnjaci iz Glavnog stožera. Budući da je riječ o stvari koja je poprilično jasna, ali zbog manipulacija Milanovića koje slijede oporbeni zastupnici, mi smatramo da hrvatskoj javnosti treba dodatno vremena da vide o čemu se radi. Žao mi je Kundida koji je bio u de facto svojevrsnom pritvoru dok je trajao Odbor za obranu. Ovo je presedan kakvog Hrvatska nije doživjela, potpuno zlorabljenje ovlasti i duboko nepoštovanje prema načelniku, ali i svim hrvatskim časnicima i časnicama, čemu se hrvatska Vlada oštro protivi. Dio hrvatske političke scene odabirom nesudjelovanja hrvatskih časnika staje na rusku stranu, to je jedini epilog, drugog nema. Ostalo su sve laži i sakrivanja iz jedne od najglupljih teza u hrvatskom političkom prostoru - da je Milanović brana totalitarizmu i autoritarnoj vlasti HDZ-a, Vlade i mene osobno, to je jedna od gnjusnijih laži koja se proteže. On je sam kršitelj Ustava, izašao je iz okvira rada predsjednika, a sada je napravio i udar na hrvatski Sabor, ostalo su sve manipulacije - kaže.