Među nuspojavama lijekova prijavljen i 81 slučaj smrti

Ukupno 10.050 različitih nuspojava lijekova opisano je u 3587 prijava sumnji na njihove nuspojave, koliko ih je HALMED primio tijekom 2024. godine. Prijave, naime, mogu imati i više nuspojava. Ukupan broj prijava sumnji na nuspojave lijekova u 2024. manji je 8% u odnosu na njihov broj za 2023., kada ih je prijavljeno 3900, navodi se u Izvješću o prijavama sumnji na nuspojave lijekova u RH u 2024. godini Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode. Najviše prijava dolazi od liječnika (62%), kao i prethodnih godina, nakon čega slijede prijave pacijenata/korisnika lijeka (14,7%) te farmaceuta (14,5%).

Od ukupnog broja prijava, 141 prijava sumnji na nuspojave zaprimljena je za cjepiva. Najčešće su to odnosilo na vrućice i povišenu tjelesnu temperaturu, reakcije na mjestu primjene cjepiva poput boli, crvenila i oticanja, glavobolju, osip, povraćanje, slabost, koprivnjaču i malaksalost – riječju, očekivane nuspojave cjepiva. Najzastupljenija skupina u prijavama su lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori, zatim lijekovi koji djeluju na živčani sustav te lijekovi za liječenje sustavnih infekcija. Tako je bilo i prethodne godine.

Čak 47% prijava klasificirano je kao ozbiljno; 1678 prijava ispunjavalo je najmanje jedan od kriterija prema kojima se nuspojava smatra ozbiljnom. To je gotovo jednako udjelu u 2023., kada je on iznosio 46%. Smrt je lani prijavljena u 81, a ugrožavanje života u 101 slučaju. Hospitalizacija kao moguća nuspojava lijeka prijavljena je u 386 slučajeva, a invalidnost u 31 slučaju. Prirođena anomalija prijavljena je u tri slučaja, a medicinski značajno ozbiljno stanje u 1560 slučajeva. Ukupno je to veći broj od broja prijava ozbiljnih nuspojava jer pojedine prijave sadrže više od jednog kriterija ozbiljnosti. Najčešće prijavljene nuspojave bile su mučnina, pretjerana pospanost, proljev, osip i glavobolja. Riječ je o nuspojavama karakterističnima za klasične sintetske lijekove. Obično su blagog karaktera te prolaze za nekoliko dana bez potrebe za dodatnim liječenjem ili uz simptomatsko liječenje.

Među najčešće prijavljenim nuspojavama zabilježena je i neučinkovitost lijeka. Većinom se odnosila na biološke lijekove koji se koriste u liječenju različitih autoimunih i upalnih bolesti organizma, primjerice reumatoloških bolesti i upalnih bolesti crijeva. U takvim slučajevima, zbog prirode same bolesti, nakon određenog razdoblja liječenja može doći do neučinkovitosti terapije.

"Iako su svi lijekovi i cjepiva prije stavljanja u promet temeljito podvrgnuti kliničkim ispitivanjima, neke se nuspojave ili njihova učestalost uoče tek nakon stavljanja u promet i početka primjene lijeka u velikog broja ljudi. To se osobito odnosi na nuspojave koje su iznimno rijetke, nuspojave koje se javljaju u specifičnih skupina bolesnika ili u slučaju različitih kombinacija primjene s drugim lijekovima", navodi se u Izvješću.