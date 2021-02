Tko je Martina Dalić, nova čelnica Podravke: 'Uzori su mi Tuđman i Thatcher'

Mirovinski fondovi i hrvatska vlada postigli su dogovor da upravljanje Podravkom preuzme bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić.

Odluka bi trebala biti donesena na sjednici Nadzornog odbora Podravke koja je zakazana za srijedu. Martina Dalić dolazi na to mjesto s čvrstom podrškom premijera Andreja Plenkovića, koji joj, po svemu sudeći, ipak nije ostao dužan nakon što se Dalić, zbog kritika o netransparentnosti odluka o restrukturiranju Agrokova šutke povukla sa dužnosti.

No, tko je zapravo ona?

Martina Dalić, bivša je ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta i potpredsjednica Vlade u prvom premijerskom mandatu Andreja Plenkovića.

Rođena je 1967. u Velikoj Gorici. Obitelj po ocu je iz Letovanića u koji su Štimci došli nakon završetka Prvoga svjetskog rata i to s područja Gerova nedaleko od Čabra. Obitelj s majčine strane podrijetlom je iz područja Vrlike, odnosno Perućkog jezera na Cetini.

– Stjecajem okolnosti mamina je obitelj ta u kojoj sam odgojena. Moje djevojačko prezime Štimac zapravo je Štimec, ali više nitko od tatine rodbine ne nosi izvorni nadimak pa ljudi misle da smo iz Like. Tata je rođen u Letovaniću, u jednoj kući koje više nema, a koja je bila naslonjena na samu crkvu (kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Letovaniću, koja je zaštićeno kulturno dobro, nap. a.). Dida s mamine strane roditeljima je darovao zemlju i tako je tata došao Dalmatincima u Veliku Goricu – kazala je Dalić u intervjuu za Večernji list 2017. godine.

Osnovnu školu pohađala je u Velikoj Gorici, nakon čega je završila MIOC.

– Cijelo svoje školovanje usmjerila sam na to da postanem inženjer, s namjerom da idem na Elektrotehnički fakultet, čak sam položila i prijamni. Onda sam se predomislila i otišla na ekonomiju – kaže.

Na nju je tijekom studija, kaže, najviše utjecao prof. Vojmir Franičević koji je tada predavao političku ekonomiju.

– Franičević je bio taj koji je nama studentima u okviru te marksističke teorije, političke ekonomije kapitalizma i političke ekonomije socijalizma, otvorio prozor i pokazao da postoji jedan drugi ekonomski svijet. Nama su se otvorili i drugi segmenti ekonomske misli, ne samo marksistički – kaže o studentskim danima.

Nakon završetka studija, 1991., Martina Dalić počela je raditi kao asistentica na Ekonomskom fakultetu kod profesora Pere Sikavice.

– Moj prvi radni dan na fakultetu bio je dan prve uzbune u Zagrebu – ističe.

Na Ekonomskom je fakultetu Martina Dalić magistrirala i zadržala se do 1995. godine.

– Rad na fakultetu bio je moja želja, ali onda se pokazalo da se u izgradnji države, koju smo svi toliko željeli, može puno direktnije sudjelovati. Tako sam odlučila napustiti fakultet i zaposliti se u Ministarstvu financija – objašnjava nova prva čelna osobe Podravke Dalić, koja je ubrzo počela raditi u Odjelu za makroekonomske analize i prognoze koji je vodio Zoran Anušić.

U Ministarstvu financija Martina Dalić radila je do 2000. godine. A kad je Račanov SDP osvojio vlast, zaposlila se u Privrednoj banci Zagreb kao glavna ekonomistica. Nakon povratka HDZ-a na vlast, imenovana je na mjesto državne tajnice Ministarstva financija u prvoj Sanaderovoj Vladi. Tada je i formalno morala postati članica HDZ-a.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/Marin Tironi/PIXSELL

– Nisam nikad promatrala članstvo u stranci kao neku važnu polugu u doprinosu razvoju države. Moj ujak, osnivač HDZ-a u Velikoj Gorici, imao je 90-ih silnu želju učlaniti me u stranku – kaže Martina Dalić, koja se početkom 90-ih ipak nije formalno učlanila u stranku smatrajući to nevažnim, bez obzira na to što je bila odgojena u duhu naglašenog hrvatstva.

Kraće vrijeme, od 2004. do 2005. godine, bila je, uz ostalo, i zamjenica guvernera u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj te predsjednica NO HBOR-a. Bila je, dakako, i zamjenica predsjednika Vlade RH Ive Sanadera u Gospodarsko-socijalnom vijeću. No, ono što je trajno obilježilo rad Martine Dalić i čemu pridaje najveće moguće značenje jest činjenica da je od 2005. do 2012. godine bila u timu za pregovore za pristupanje RH u EU.

Početkom 2011. godine, nakon što je Jadranka Kosor rekonstruirala Vladu i smijenila Ivana Šukera, imenovana je na mjesto ministrice financija.

S premijerkom Jadrankom Kosor imala korektan odnos.

– Jadranka Kosor na političkoj je razini bila fokusirana na završetak pregovora s EU, a meni kao ministrici financija dala je podršku da se u godini teške krize održi proračun u normalnim gabaritima i da se sačuva jedna razumnost u predizbornoj godini pa je i taj proračun izvršen bez rebalansa što je uobičajena praksa, ali kod nas relativno rijetka – objašnjava Dalić.

Na parlamentarnim izborima 2011. godine Martina Dalić nosila je listu HDZ-a u 7. izbornoj jedinici i postala je saborska zastupnica. U međuvremenu, 2012. godine, predsjednik HDZ-a postao je Tomislav Karamarko. No, u listopadu 2014. godine Martina Dalić, nezadovoljna politikama HDZ-a, posebno gospodarskom, napustila je stranku te postala nezavisna zastupnica.

Dolaskom Andreja Plenkovića na čelo HDZ-a i pobjeda HDZ-a na izborima otvorile su se i mogućnosti povratka Martine Dalić na visoke dužnosti. Plenković ju je imenovao na mjesto ministrice gospodarstva i potpredsjednice Vlade RH za gospodarstvo.

Međutim 2018. podnosi ostavku Andreju Plenkoviću na mjesto ministrice zbog afere Borg u kojem je javno objavljena kontroverzna prepiska ključnih dionika povezanih sa slučajem Agrokor. U tim je prepiskama ne baš malu ulogu igrala i Martina Dalić.

– Nisam napravila ništa krivo, ništa nemoralno i ništa nezakonito. Dajem ostavku jer ne želim biti uteg niti predsjedniku Vlade, niti Vlade, niti HDZ-u – istaknula je bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić navodeći da je zadatak koji je stavljen pred nju uspješno sprovela u djelo.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Martini Dalić politički su uzori Franjo Tuđman i Margaret Thatcher.

– Odgojena sam u okruženju u kojem se govorilo da će što god bilo da bilo hrvatska država biti stvorena. Iako do 1989. godine nisam čula za Franju Tuđmana, on je čovjek čija je vizija i liderstvo inspirativni. Ta vizija i to liderstvo bili su veliki. Iz današnje perspektive čini se da je nužnost nastajanja hrvatske države bila predeterminirana sama po sebi jer su okolnosti bile takve. Iskreno, mislim da se to ne bi dogodilo bez Tuđmana – tvrdi Marina Dalić kojoj je veliki uzor i Margaret Thatcher.

– U nekom mirnodopskom političko-liderskom smislu mislim da je dobrom dijelu ljudi koji su na desnom političkom spektru uzor Margaret Thatcher. Pri tome mislim na njezinu sposobnosti da jednu polubolesnu ekonomiju zahvaćenu apatijom transformira u jedno od najsnažnijih gospodarstava na svijetu – ističe Martina Dalić.