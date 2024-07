Majka priznala da je pomogla okončati život smrtno bolesnog sina (7): 'Molio me da mu uklonim bol'

Antonya Cooper iz Oxforda priznala je da je prije više od 40 godina pomogla okončati život svog sedmogodišnjeg sina Hamisha, dajući mu veliku dozu morfija kako bi ga oslobodila patnje. Ovo priznanje dala je kako bi podržala napore za promjenu zakona o potpomognutom umiranju u Velikoj Britaniji.

Hamishu je s pet godina dijagnosticiran neuroblastom, rijedak oblik raka koji uglavnom pogađa djecu. Liječnici su mu davali samo tri mjeseca života, no nakon 16 mjeseci intenzivnog liječenja u bolnici Great Ormond Street, njegov život je produžen, ali uz velike bolove.

"Na Hamishovu posljednju noć, kada je rekao da ga jako boli, pitala sam ga: 'Želiš li da ti uklonim bol?', a on je rekao: 'Da, molim te, mama'," izjavila je 77-godišnja Cooper za BBC Radio Oxford. "I kroz njegov kateter dala sam mu veliku dozu morfija koja je tiho okončala njegov život." Cooper je svjesna pravnih posljedica svog priznanja. "Ako dođu 43 godine nakon što sam dopustila Hamishu da mirno umre, morat ću se suočiti s posljedicama. Ali morat će biti brzi, jer i ja umirem," rekla je.

Cooper, koja je trenutno i sama smrtno bolesna, odlučila je iznijeti ovo priznanje kako bi pomogla u borbi za legalizaciju potpomognutog umiranja. U Engleskoj je pomaganje nekome da umre još uvijek ilegalno, ali političari poput Keira Starmera i Rishija Sunaka obećali su da će ovo pitanje staviti na dnevni red parlamenta.

VEZANI ČLANCI:

Godine 2015. zastupnici su odbili prijedlog za legalizaciju potpomognutog umiranja s 330 glasova protiv i 118 za. No, podrška za ovu promjenu značajno je porasla među javnošću, s istraživanjima koja pokazuju da 75% građana podržava legalizaciju potpomognutog umiranja. "Ne radimo to našim kućnim ljubimcima. Zašto bismo to radili ljudima?" rekla je Cooper, objašnjavajući kako joj je vlastita dijagnoza dodatno učvrstila stavove o potpomognutom umiranju.

Poznata televizijska ličnost Esther Rantzen prošle je godine ponovno potaknula raspravu o potpomognutom umiranju, otkrivši da razmišlja o putovanju u Dignitas u Zürichu nakon što joj je dijagnosticiran četvrti stadij raka pluća. "Znam da palijativna skrb može biti prekrasna u ovoj zemlji, ali ne može jamčiti dostojanstvenu, bezbolnu smrt kakvu mi smrtno bolesni pacijenti svi želimo", izjavila je Rantzen.

FOTO Ovo je 10 najdužih tunela u Hrvatskoj: Znate li koji je na prvom mjestu?