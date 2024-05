Nizozemki s depresijom odobrena eutanazija. Istražili smo je li to moguće u Hrvatskoj

MINISTAR

Butković nije odbacio ulazak u predsjedničku utrku: 'Milanović je zreo da izgubi'

Na pitanje o mogućem sukobu interesa novog ministra gospodarstva, Ante Šušnjara koji ima obiteljski posao s plinom, Butković je ustvrdio kako on neće ulaziti u to i kako on ne ulazi u ničiju obitelj.