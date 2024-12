Kakvo nas vrijeme čeka za doček Nove godine i u prvim danima 2025.? Evo što kažu iz DHMZ-a

Nakon snijega koji je zatrpao Liku i kiše koja je padala u dijelu Hrvatske, pred nama je hladno, ali stabilnije razdoblje. Uglavnom će prevladavati stabilno i sunčano vrijeme kako će se zadržati do početka iduće godine.

- Pod djelovanjem anticiklone vremenske prilike do kraja ove godine bit će stabilne, odnosno na Jadranu i u gorskim predjelima prevladavat će sunčano. U nizinama središnje i istočne Hrvatske vjerojatna je pojava magle i niskih oblaka koji bi se početkom tjedna osobito na istoku mogli zadržati i veći dio dana. Vjetar će biti slab, u utorak do umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu biti i burina. Najniža temperatura na kopnu uglavnom između -6 i 0, u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje malo niža, a na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviše dnevne vrijednosti bit će većinom između 3 i 8, na Jadranu od 11 do 16 °C. No, u kopnenim područjima s dugotrajnom maglom dnevni hod temperature može biti manje izražen - kazali su nam dežurni prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Stabilno vrijeme nastavit će se i na Silvestrovo. - Tijekom Silvestarske noći na većem dijelu Jadrana bit će vedro ili malo oblačno uz slab vjetar, niskih oblaka i magle može biti na sjevernom dijelu, osobito u Istri. U unutrašnjosti također dosta vedrine, ali često magla i niska naoblaka, uz slab vjetar, samo u gorskim predjelima umjeren jugozapadnjak. Prema trenutačno dostupnim prognostičkim materijalima, oborine se ne očekuju - ističu iz DHMZ-a.

No, stabilno razdoblje moglo bi se prekinuti ulaskom u 2025. godinu. - U prvim danima 2025. godine povećana je vjerojatnost za naoblačenje, potom i za kišu, a u gorskim predjelima krajem sljedećeg tjedna i za snijeg. Obzirom na razmjerno veliku nepouzdanost u prognostičkim izračunima za detaljniju prognozu za te dane valja još pričekati - kazali su nam iz DHMZ-a.

FOTO Hrvatska je zametena: Snijeg paralizirao dijelove zemlje