Lovac na pijanog medvjeda ljubavnici dao lovu pa zbrisao

I kraljevi kradu, zar ne? Pitao bi se čovjek tako što kad vidi što se ovih dana događa u Španjolskoj. Jednom riječju, šou program. Long story short, rekli bi Amerikanci, bivši kralj Juan Carlos I (82), strastveni lovac na medvjede i slonove, nešto je petljao s ljubavnicom Corinnom (52) oko milijuna i off-shore tvrtki, te kada je javnost počela sve više pitati, on je neki dan – zbrisao. Zbog lova, ljubavi i novca – izgubio je sve.

Leđa mu je okrenuo narod, sin, a na meti je i švicarskih i španjolskih istražitelja što je itekako nezgodno. Istražuju – bivšeg kralja. Što kaže supruga, nitko se ni ne usudi pitati. Idemo redom. – Sine, odlazim. Nakupilo se toga u mojem životu, bilo je raznih epizoda mojeg privatnog života i sada me stižu javne posljedice. Želim učiniti najbolje kako bih služio narodu Španjolske, institucijama i tebi, kao kralju. Napuštam Španjolsku – napisao je 3. ožujka pismo sinu, aktualnom kralju Felipeu VI.

Kralj u predsjedničkom apartmanu za 11.000 € noć

– Tata, izražavam zahvalnost i poštovanje, tvoje je vladavina imala povijesnu važnost – odgovara sin. I otada mu se gubi svaki trag. Preko noći, bivši je španjolski kralj Juan Carlos I. (mi bismo rekli Ivan Karlo I.) utekao iz Madrida. Nestao. Palača Zarzuela je prazna, ostali su samo tapisoni, hrpa porculana i zvuk satova koje je njegov prethodnik kralj Carlos IV. sakupio prije dvije stotine godina. Poput kultnog filma “Mrtav ladan”, u kojem dva brata traže izgubljenog dedu, s vječnim pitanjem “Gdje je deda?”, tako su i Španjolci prošlog tjedna tražili svog ex–kralja: – Gdje je kralj? Prve su vijesti bile kako se sakrio u Cascais. Sjeo u automobil i zapalio u Portugal. Autor ovog teksta bio je u tom gradiću na portugalskoj obali Atlantskog oceana. Nekoć ribarsko mjesto danas je mondeno ljetovalište, s luksuznim hotelima, golf–igralištima. Ondje se, umjesto bifteka i krumpira, jedu flambirana pačja prsa (krvava) i pohane šnite jabuka. U hotelskom foajeu koncertni klavir, koji svira – sam.

Tipke se miču, a klavirska stolica prazna... Nije teško isprogramirati, ali opet, impresivno izgleda. Zgodno mjesto za kralja. Ipak, kralj nije tamo. Patka. Gdje je? Druge su informacije govorile kako je kralj utekao u Dominikansku Republiku. Netko je tvrdio da će kralj na Novi Zeland. Odgovor je napokon stigao. – Kralj je u pustinji. Dobro mjesto za skrivanje, zar ne? Mjesto je pronašao u zagrljaju šeika Mohammeda bin Zayeda al Nahyana, u Abu Dhabiju. Štoviše, nije kod njega baš u zagrljaju, već u rezidenciji Emirates Palace u predsjedničkom apartmanu (nije bilo kraljevskog?),gdje spava za 11.000 eura po danu. Vlasnik hotela je država, pa se to nekako podmiri. Dakako, cijeli je kat samo za njega. Za bivšeg kralja. – Nisam kriv! – poručuje bivši. Švicarski istražitelji, pa sad i španjolski kopaju. Ne vjeruju. Ali, ni svijet ne vjeruje da baš ništa nije kriv. Zainteresirali su se mnogi. Kraljevi ne bježe od kuće? Ili?

Ljubavnici 65 milijuna eura

Da ne duljimo, kralja su stigli bivši grijesi, govori se o “pogurancu” od 100 milijuna eura koje je 2007. primio od pokojnog saudijskog kralja Abdullaha bin Abdulaziza al–Sauda. U narodu bi rekli, riječ je o malom znaku pažnje, za posao kada su Španjolci radili (i gradili) brzu željezničku prugu na potezu Medina – Meka. Otprilike pola posto cijele investicije. Konzorcij se sastojao od 12 španjolskih tvrtki, a ugovor je potpisan 2011. godine, pregovaralo se – pet godina. Neki su pisali i o 88 milijuna eura, pa i o 100 milijuna... Utvrdit će istraga. U priči je, mnogo važnije, i njegova bivša ljubavnica Corinna zu Sayn–Wittgenstein, 28 godina mlađa od kralja, danska ljepotica rodom iz Frankfurta, koja je primila sporni milijunski poklon. 65 milijuna dolara, koliko je panamska fondacija Lukum imala 2012. godine, sjelo je na račun kraljeve ljubavnice na Bahamima. Fondacija je navodno osnovana da bi 100 milijuna mita imalo kamo “sjesti”.

Nešto se, bit će, potrošilo, drugo otišlo ljubavnici. Bilo je tu još fondacija, neke i u Lihtenštajnu. U tu priču navodno je bila upletena i kraljeva kći Cristina. No, o toku novca i o tome je li bilo kakvih ilegalnih aktivnosti ionako se brinu tamošnje institucije. Teško je laiku to sve pohvatati. Ostanimo kod ljubavnice. Treba znati drugu stvar. A to je da je španjolski puk za kraljevu ljubavnicu saznao sasvim slučajno. Par je (inkognito, dakako) bio u Bocvani, afričkoj državi između Zimbabvea i Namibije, gdje su na safariju hvatali životinje. Točnije, hvatali su slonove. Bila je 2012. godina, kralj je u žustrom lovu na slona pao i slomio desni kuk. Nacija se zgrozila, cijela zemlja u krizi, teško recesiji, novca nema nigdje, a kralj na putovanju koje financiraju Saudijci s ljubavnicom. I puškom. – To nije ilegalno, ali naš je kralj šef Svjetskog fonda za prirodu, pa baš i nije moralno – javili su se iz organizacije, pa mu ukinuli počasno predsjedništvo. To je tek prva titula koja će pasti.

– On je naš španjolski Casanova – raspisali su se mediji. – Ispričavam se naciji – rekao je Juan Carlos I. kada je izlazio iz bolnice na štakama, ali imidž je već bio pokvaren. Stradalo je i zdravlje. Prošao je devet operacija, među kojima dvije na desnom kuku, tri na lijevom. Za vrijeme jedne od operacija, u bolnici je došlo i do požara. Srećom, kralju nije bilo ništa. Tu je počelo. Mediji su krenuli pisati, a on je dvije godine poslije, 2014. morao sinu prepustiti tron. Tada 76–godišnji kralj, sav u suzama, pred sinom i cijelom obitelji je u Kraljevskoj palači u Madridu, oslanjajući se na štap, potpisao abdikaciju.

Foto: Nebinger-Orban/ABACA/PIXSELL King Juan Carlos Move To Live Out Of Spain King Juan Carlos Move To Live Out Of Spain - File - King Juan Carlos Move To Live Out Of Spain - File - Spain's King Juan Carlos and Queen Sofia arrive at Orly airport near Paris welcomed by French defense minister Michele Alliot-Marie for a three days state visit in France on March 27, 2006. Photo by Nebinger-Orban/ABACAPRESS.COM Nebinger-Orban/ABACA /PIXSELL

– Želio sam biti kralj svih Španjolaca, bila je to politička želja moga oca – kazao je na abdikaciji. Govorilo se tada o zdravstvenim razlozima, no lov na slonove bio je kamen koji je zakotrljao priču, a sve glasnije sumnje kako je primio arapski novac bile su dodatni razlog da potraži zaklon. Od ponoći 19. lipnja 2014. godine sin Felipe preuzeo je žezlo. Iza njega ostalo je 39 godina vladavine, iz diktature je uveo demokraciju. Mjesta su zamijenjena. Spomenimo još jednu sitnicu iz njegova života. Jedna je Belgijanka, Ingrid Sartiau iz Bruxellesa prije pet godina, na Vrhovnom španjolskom sudu dokazivala kako je Juan Carlos I. njezin otac.

– Moja je majka, Liliane Sartiau, bila na ljetovanju u Costa del Solu. Upoznala je tada 31–godišnjeg muškarca, vrlo nježnog, zgodnog i vrlo slatkog s prekrasnim plavim očima – ispričala je Ingrid, pa objasnila kako je majka provela tri noći u luksuznom hotelu sa španjolskim šarmerom, a tek tada joj recepcionar rekao kako je riječ o španjolskom princu Juanu Carlosu. Zatim je rodila kćer... Tvrdila je kako je par 1965. godine imao vezu, u doba kada je bio princ. Nije uspjela dokazati. Jedna od stavki obrane bila je: Kralj nema plave oči... Taj je problem bivši kralj prije nekoliko godina riješio. Ali ostao je onaj s novcem. Tu stalno nešto iskače. Iznosi se vrte, manji – veći. U svibnju su španjolski mediji objavili kako je Juan Carlos I. dobio dodatnih 1,7 milijuna eura u kešu, i to od bahreinskog sultana Hamada bin Isa al-Kalife 2010. godine. Može li se kralju suditi? Prema španjolskom ustavu ne. Ali s obzirom na abdikaciju, on više nema imunitet. U problemima je cijeli život, navikao je.

Ubio je – vlastitog brata. U dječjoj igri, kao 18–godišnjak, posred čela ustrijelio je četiri godine mlađeg brata pištoljem od 22 kalibra koje mu je navodno dao sam general Franco. Priča nije javno potvrđena, ali za nju Španjolci znaju. Bili su na ljetovanju u Portugalu, u kraljevskoj rezidenciji Estoril, te se dvojac igrao revolverom... Brat Alfonso dobio je metak u glavu. Zna se da je mlađi brat dan prije osvojio i golf-turnir. Nagađa se da je kralj opalio iz pištolja misleći da nije napunjen. Bili su sami u sobi. Odgojiteljica je tvrdila kako je Alonso iznenada ušao u sobu, vrata su udarila Juana Carlosa u ruku, u kojoj je držao pištolj, a on slučajno opalio... Idemo se vratiti, na čas, na samo početak. Juan Carlos de Borbón bio je unuk Alfonsa XII., posljednjeg španjolskog kralja prije proglašenja Druge Španjolske Republike.

Da ne odlazimo previše u povijest, djed Alfonso morao je pobjeći od Francisca Franca i sklonili su se u Italiju. Tamo se rodio Juan Carlos 5. siječnja 1938. godine. Rodio se u egzilu, danas je u egzilu. Kršten je pod imenom Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón– Dos Sicilias. A krstio ga je kardinal koji će poslije postati Papa Pio XXI. Zgodno je kako je kralj prvi put u Španjolsku došao kao desetogodišnjak! Te 1948. godine on je iz Lisabona vlakom, sav u suzama, jer je kao dječačić odlazio od kuće, krenuo u nepoznato. U Španjolsku. Otac ga je poslao na edukaciju kod diktatora generalísima Francisca Franca nadajući se da će mali jednog dana zaista vratiti obitelj na tron. Godine su prolazile, i godinama nakon prvog koraka po Madridu, uz završenog niza vojnih škola – vojne akademije u Zaragozi, vojne–pomorske u Pontevedri, pa Zrakoplovnu akademije u San Javieru, on je uspio sjesti na tron po pravu – Burbonaca.

Prevario i samog Franca

I tu je kralj postao, relativno slučajno, jer njegov je otac, grof Barcelone, trebao biti kralj, ali se tata i Franco nisu najbolje slagali, pa su napravili “skok” u kraljevskoj liniji. Franco je Juana predodredio za svog nasljednika. U trenutku kada je Franco umro, samo dva dana poslije, Juan Franco preuzima tron 22. studenog 1975. godine. Španjolska je javnost bila tada – dvojbi. Znali su Juana Carlosa, godinama je bio uz Franca na svečanim večerama i na vojnim paradama, ali taj je stalno šutio, bio povučen. Nisu znali što očekivati. Umjesto očuvanja diktatorskog režima, gurnuo ih je prema demokraciji. Raspisao je demokratske izbore, a 1978. godine Španjolci donijeli su Ustav. Postao je nacionalni heroj. Bio je, dakle, mnogo liberalniji vladar nego što se mislilo. Uostalom, diktator Franco gurao ga je na tron jer su drugi bili, prema njegovu mišljenju – preliberalni.

Tek kad je postao kralj, maske su pale. Među prvim potezima bilo je postavljanje liberala za premijera. Juan Carlos potaknuo je stvaranje političkih stranaka i oslobađanje političkih zatvorenika. Franco je bio mrtav, mogao je što želi... Početkom 80–ih uvest će i zakon o rastavi braka, ali i prava na pobačaj. Bio je na kovanici od 100 peseta, pa novčanici od pet tisuća peseta... Spriječio je i puč rajem veljače 1981. godine znan i kao “23–F” po datumu na koji je izveden. Nagovorio je vojnike koji su već ušli u parlament da izađu van. – Znam da će se vojnici složiti da prekinu puč, jer mene je imenovao Franco, a on je bio njihov izvršni general. Uostalom, većinu vojnika poznajem iz mladosti, iz škola – kazao je iste večeri na televiziji. Vojska je s tenkovima bila na ulicama, zauzeli su i Televisión Española u Madridu, no kralj je uspio spriječiti stvar.

Tati ukinuo mirovinu 194.232 €

U međuvremenu, dakako, oženio je grčku princezu Sofiju. Gdje su se upoznali? Na krstarenju... Treba znati kako su oboje nasljednici kraljice Viktorije. Par je 1962. bio na medenom mjesecu u Americi, gdje se družio s američkim predsjednikom, Johnom F. Kennedyjem. Poslije će Juan, 1976. godine, postati prvi kralj Španjolske koji je službeno posjetio SAD. Poslije se vraćao, družio s Billom Clintonom, a u Španjolskoj ugostio i Obaminu suprugu. Išao je i u Afganistan, ne bi li podržao španjolsku vojsku, podigao im moral. Voljeli su ga Španjolci. Ali krenuli su problemi. Lov ga je stajao, kao što već znamo. Lov je bio strast. Godine 2004. ubio je devet medvjeda, od kojih je jedna medvjedica bila trudna. Jednom prigodom, u Rusiji ubio je pijanog medvjeda! U selu Novlenskoje, 2006. godine lovačko društvo je medvjedu imena Mitrofan u kavez donijelo hrpu votke pomiješane s medom.

Pustili su ga zatim u polje, a tako pijanog kralj ga je ubio – jednim pucnjem. Mitrofan je iza sebe ostavio medvjedicu Maju. Trudnu. Vladajući su zanijekali taj događaj, a tamošnji zakoni, naveli su – ne kažnjavaju davanje votke medvjedu. Treba znati i kako se natjecao na Olimpijskim igrama 1972. u Münchenu. Bio je pasionirani jedriličar, nastupao u klasi Dragon i osvojio – 15. mjesto. U karateu ima crni pojas. Imao je više od 50 titula (!), među kojima su uz kralja Španjolske i kralj Jeruzalema, Galicije, Zapadne Indije, vojvoda Milana, grof Tirola, Veliki meštar reda Alfonsa X mudrog, vitez Alcantare... Vitez, kralj, grof, danas je u bijegu. Zgodno je kako je i španjolski El País opisao bijeg bivšeg kralja i naveo: – Ispravno, relevantno i odgovorno. Kralj, koji je imenjak legendarnog veznjaka Deportiva Juana Carlosa Valeróna, pamti se i po sljedećoj rečenici: Por qué no te callas? (Zašto ne začepiš), a koju je 2007. rekao Hugu Chávezu na summitu u Čileu. Brza željeznica i malverzacije sa Saudijskom Arabijom.

Unosni ugovori, pranje novca, utaja poreza. Je li radio sam? Sve je to pitanje. Sin je već u ožujku raskrstio s ocem. Odrekao se očeva nasljedstva te vlastitom ocu, bivšem kralju, oduzeo novčanu naknadu. Svojevrsnu godišnju mirovinu. Godišnje 194.232 eura manje. Što će biti dalje?

Španjolski vrhovni sud pokrenuo je istragu. – Španjolska u 21. stoljeću neće tolerirati ni korupciju ni privilegije. Bijeg bivšeg šefa države monarhiju ostavlja u vrlo kompromitiranom položaju – naveo je na Twitteru Pablo Iglesias, potpredsjednik vlade. Kralj je za vlastitu obitelj i vlastitu naciju postao uteg. – Sjajno je krenuo, napravio velike stvari, napravio tranziciju u demokraciju, zaustavio vojni puč. Ali u egzil je otišao u oblaku korupcije. To će uništiti njegovo nasljeđe... – navode Španjolci. – Bit ću na raspolaganju, ako me tužitelji budu trebali – poručio je Juan Carlos I. Vidjet ćemo...