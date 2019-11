'Ljudi vole korupciju. Zato odmah i dijelim savjetničke funkcije'

Zašto ste sa skupljanjem potpisa za svoju kandidaturu za predsjednika države krenuli baš sa zagrebačke Savice, i to točno u prvoj sekundi prvog dana prikupljanja potpisa, u petak?

Ja sam preodgajatelj i želio sam poslati poruku Uskokovoj mušteriji zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću da je moja koruptivna volja veća i jača od njegove. Ta osoba je moj protukandidat na izborima.

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić prije pet godina bio je uhićen upravo u vrtovima na Savici i htio sam ga i ovom prilikom pozvati na svijetlu stranu korupcije. A članovima i članicama njegove stranke bih poručio da je ih je on izdao i da sam zapravo ja njihov kandidat, onaj koji im je svjetonazorski najbliži.

Koliko ste potpisa podrške prikupili u prva 24 sata, što vam govore i oni koji vam daju potpis i oni koji vam ga ne daju te kako te potonje nagovarate da se predomisle?

Skupljamo dnevno više od tisuću potpisa. Ljudi vole korupciju. A odmah dijelim i savjetničke funkcije. A ljudi mi daju potpise zato što su prepoznali moj koruptivni program i 90 posto njih ciljano dolazi na naše štandove. Vide u meni novog “gazdu” Zagreba. Znaju oni jako dobro da je gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću vrijeme isteklo.

Kako podnosite to što vam je na kraju, nakon raznih peripetija, oduzeto pravo da si promijenite ime u Milan Bandić?

Ime mi je privremeno oteto. Moja budućnost je Milan Bandić. I ja ću to biti. Strpljiv sam čovjek i vjerujem u slovo zakona koje je na mojoj strani. Uložio sam sva pravna sredstva i sad strpljivo čekam pravorijek zagrebačkog Upravnog suda. Isto tako, uložio sam i kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Zagreba Milana Bandića i zamjenice njegova pročelnika Asje Ettinger, a Milan Bandić mi je na to uzvratio time što je istu tu Asju Ettinger postavio u radno tijelo Grada Zagreba zaduženo za predsjedničke izbore. No, to mu neće pomoći. U ovom gradu nema mjesta za jednog od nas. Odnosno u ovom gradu ima mjesta samo za jednog od nas. Novi “gazda” je stigao!