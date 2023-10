Litvanski izdavač video igara Nordcurrent Labs uložio u video igru iz Novske

Horor avantura Go Home Annie ovih je dana dobila novi trailer koji pokazuje detalje ove videoigre, ali i potvrđuje da ova igra tvrtke Misfit Village iz Novske ima izdavača.

Tim predvođen Mladenom Bošnjakom proteklih godina radi na razvoju Go Home Annie, a njihov rad prepoznao je i litvanski Nordcurrent Labs. Ugovor o suradnji potpisan je ove godine, a izlazak videoigre najavljen je za 2024. godinu na PC-u i konzolama. Nova je ovo strana investicija u start UP koji djeluje u novljanskom Poduzetničkom inkubatoru PISMO powered by A1 čije su tvrtke u prošloj godini prema zajedničkim prihodima zauzele 5. mjesto hrvatske gaming industrije.

Radnja ove horor igre odvija se u jednoj kući na području Žumberačkog gorja smještenoj u svijetu SCP Foundationa. Glavni lik je Annie čiju ulogu igrač preuzima testirajući paranormalne entitete, rješavajući zagonetke i istražujući razne puteve ka svom cilju.

“Mi smo veliki obožavatelji fikcije koja je tijekom godina nastala u SCP univerzumu i htjeli smo ponuditi vlastiti doprinos kroz ovu igru,” rekao je Mladen Bošnjak, direktor Misfit Villagea.

"Ne brinite ako niste upoznati sa SCP fikcijom, jer Go Home Annie nudi samostalnu horor avanturu od koje će se dignuti dlake na vratu svakom obožavatelju horora!", poručio je Bošnjak koji je tijekom ove godine potpisao ugovor o suradnji sa Nordcurrent Labs-om i na taj način osigurao izdavanje videoigre koju prema brojci od nekoliko milijuna pregleda na društvenim mrežama iščekuje veliki broj igrača.

Inače, Nordcurrent Labs dio je poznate grupacije Nordcurrent koja se bavi izdavanjem mobilnih igara, a sjedište joj je u Litvi. Podružnica Nordcurrent Labs do sada je izdala pet izuzetno popularnih videoigara, a ovo im je prva investicija u neku tvrtku u Hrvatskoj.

“Odmah smo bili oduševljeni maštom i izvedbom Go Home Annie,” rekao je Andrius Mackevičius, voditelj izdavaštva u Nordcurrent Labs. “Brzo nam je postalo jasno da su Misfit Village zapravo ludi genijalci koji dobro razumiju horor i na originalan način gledaju na žanr koji je inače pun iznenađenja, žara i kreativne energije.”, rekli su u Nordcurrent Labs-u.

Poduzetnički inkubator PISMO powered by A1 u Novskoj djeluje posljednjih pet godina, u njemu posluje 80-ak tvrtki, a videoigra Go Home Annie jedna je najvećih projekata nastalih u ovom najbrže rastućem hrvatskom poduzetničkom inkubatoru.