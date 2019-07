Liječnici optužuju županije za 'zdravstveni Obrovac'

Obiteljski liječnici, ginekolozi i pedijatri (liječnici primarne zdravstvene zaštite) kreću s akcijom prema pacijentima kako bi zajednički natjerali političare na korake u cilju povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite koja u manjim sredinama, depriviranim područjima i na otocima, postaje alarmantno nedostupna, a kao jedini odgovor mjerodavnih na to stanje je sve veći pritisak na postojeće liječnike. Hrvatska udruga ugovornih ordinacija (HUUGO) u nedjelju je počela skupljati potpise građana u Splitu, a jučer su na 5000 ordinacija diljem Hrvatske odaslali obrasce koje će liječnici ponuditi svojim pacijentima da ih ispune. Pisali su i premijeru Andreju Plenkoviću.

Timovi bez nositelja

Organizaciju rada ordinacija nazivaju “zdravstvenim Obrovcem”, a za višegodišnju devastaciju mreže primarne zdravstvene zaštite krive lokalne vlasti. Županije ne stvaraju uvjete za više liječnika i medicinskih sestara, već novac HZZO-a namijenjen za dijagnostiku i liječenje uvelike prelijevaju za financiranje županijske birokracije. To se radi tako da domovi zdravlja s HZZO-om ugovaraju ordinacije koje imaju pacijente, ali nemaju liječnika već im naizmjence i povremeno dolaze liječnici iz drugih ambulanti, ili oni koji se tu zadrže samo privremeno dok npr. čekaju specijalizaciju ili prelaze u veći grad. Pritom pacijenti nerijetko poljube vrata i ostaju bez zdravstvene usluge, koja je za njih plaćena županiji iz HZZO-a. Takvo se stanje s godinama samo pogoršava.

– Trudnica s Visa molila me da je primim jer je svaki put pregleda drugi liječnik. Zar pacijentice moraju moliti da ih liječnik primi?! Od 1. srpnja dva pedijatra u Metkoviću više ne rade, a jedina pedijatrica koja radi je na bolovanju. U našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji godinama se nisu raspisivale specijalizacije iz radiologije. Jedna radiologinja koja pokriva 300 tisuća pacijenata dogodine ide u mirovinu. Kaže da je u listu čekanja upisala deset tisuća pregleda do ožujka 2020. godine, a onda je još dom zdravlja optereti da radi prekovremeno za Trogir i Vrgorac. Pacijentica koja je dobila termin za prvi pregled dojke za godinu i pol, sama je napipala kvržicu, privatno napravila dijagnostiku, dakle platila, operirala se i sada joj traje kemoterapija. Da se oslonila na taj termin, još bi čekala dijagnozu. Samo u 2017. godini pacijenti su platili tri milijarde kuna za dijagnostiku u privatnim specijalističkim ordinacijama. Ginekolog iz Hvara predlagao je godinama da će pokriti i Vis, ali dom zdravlja nije htio to ugovaranje već radije ima ordinaciju bez nositelja jer želi zadržati novac. Kad liječnika pošalju da radi u 60 kilometara udaljeno mjesto, njegovi pacijenti ostaju bez liječnika ili oni drugi bivaju zakinuti zbog umornog liječnika, ako ide u dvostruku smjenu. Na takvoj organizaciji zarađuje dom zdravlja, a pacijent je oštećen – ističe dr. Marija Divić, splitska ginekologinja iz HUUGO-a.

Prelama se na pacijentima

Iako je Zakon o zdravstvenoj zaštiti na snazi pola godine, županije “štopaju” njegovu primjenu nedonošenjem pravilnika kojima bi mu se prilagodili. To im ide na ruku jer je zapravo više od pola ordinacija primarne zdravstvene zaštite u sklopu domova zdravlja, a novi Zakon propisuje do 25%. Tako mogu barem formalno krpati mrežu ordinacija, tjerati liječnike i sestre da rade dvije-tri smjene i dežurstva bez adekvatnog plaćanja. Liječnike drže krajnje nezadovoljnima, prisiljavanjem ih se tjera na odlazak, a sve se u konačnici prelama na pacijentima.

U pismu Plenkoviću doktori traže da on sankcionira župane jer izbjegavaju zapošljavanje liječnika, ne raspisuju specijalizacije i ugovaraju timove bez nositelja te izravno opstruiraju zakon koji je donio Sabor RH. “Za očekivati je sve teže stanje i češće slučajeve Zaprešić, Metković, Obrovac, što će značajno utjecati na učinkovitost cijelog zdravstvenog sustava

koji već sada ne sprečava više desetaka tisuća preventabilnih smrti naših sugrađana godišnje”, stoji u pismu Plenkoviću. Obrasci koje će ponuditi pacijentima sadrže sedam točaka na koje je moguće odgovoriti sa “da” ili “ne”. Tako se među ostalim predlaže da HZZO mora vratiti novac osiguranicima ako ne osigura pregled na zdravstvenu iskaznicu, da se zaustavi zarađivanje za županijsku birokraciju na nepružanju zdravstvene zaštite i neplaćanju obavljenog rada (dežurstava) liječnicima i medicinskim sestrama, a traži se i prekid tržišnog najma za ordinacije u javnom zdravstvu. Traži se i da se specijalizacije moraju osigurati najmanje pet godina prije umirovljenja liječnika mentora, a da se ugovaranje timova bez nositelja zabrani.

VIDEO Pogledajte video o simptomima koji će vam otkriti imate li problema sa srcem: