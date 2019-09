Kupujem Hrvatsko - veliki, posebni prilog na 64 stranice

Prvo je prije nekoliko mjeseci odselila u Norvešku, a s njom je otišla i tradicija te vještina spravljanja starogradskih paprenjaka. Kolačiće je kratko vrijeme pekla za tamošnje stanovnike, no nedavno je dobila još jednu ponudu u Hrvatskoj. I to – bolju od one zbog koje je odlučila odseliti u inozemstvo. Vinka Tudor tada je spakirala svoje kofere i vratila se natrag u domovinu. No ne na svoj rodni Hvar, već je ponovno svoj život odlučila početi u glavnom gradu. Trenutno provodi prve radne dane u jednom bistrou u Radničkoj i sretna je, kaže, što joj se otvorila mogućnost povratka. Jer Hrvatska se, ističe, ne može mjeriti s Norveškom, u kojoj su ljudi puno povučeniji i rezerviraniji od naših Hrvata.

Vinkin slučaj pozitivan je primjer vraćanja u Lijepu našu, u vrijeme dok slušamo o sve češćem iseljavanju. I upravo zato s njenom pričom otvaramo ovaj broj priloga “Kupujem hrvatsko”, kojem je cilj promovirati domaće proizvode. Donosimo i njen recept za paprenjake, koji su specifični po tome što sadrže šafran, prošek i maslinovo ulje, kako bi mogli i sami zasukati rukave te pokušati ispeći svoju verziju ove slastice.

No tu je i čitav niz zanimljivih i poticajnih priča obrtnika i tvrtki koje su uspjele i još uvijek uspjevaju preživjeti na zahtjevnom tržištu. Na 64 stranice pročitajte kako nastaju ručno rađene čokolade, peraje iz radionice u Palmotićevoj, koje se izvoze u SAD, Japan, Libiju, Španjolsku i druge zemlje svijeta, dok tambure iz Sračinca koje radi Bojan Križanec odlaze i u Australiju.

Tu je i priča o zagorskim drvenim igračkama, berbi jabuka, a donosimo i presjek OPG-ova koji su u konkurenciji za najbolji u 2019. godini, u sklopu projekta Zlata vrijedan Večernjeg lista i Ministarstva poljoprivrede. Nadamo se da ćete uživati u pričama koje slijede. Možda se i sami inspirirate da krenete u slične pothvate.

