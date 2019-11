Krstičević: U 4. godini mandata nabavljat ću oružane sustave!

Ni u 2019. Ministarstvo obrane nije se još do kraja oporavilo od posljedica propasti već uglavljenog posla oko nabave eskadrile višenamjenskih borbenih zrakoplova. U vojnom proračunu za 2018. i 2019., naime, postojala je stavka od po 360 milijuna kuna, namijenjena otplati prvih dviju rata desetogodišnjeg kredita za avione, no kako je posao obustavljen, u 2018. je taj novac ostao nepotrošen. Naprotiv, to nije bio jedini gubitak, jer je MORH potrošio čak 450 milijuna manje od planiranih 4,8 milijardi kuna. U 2019. MORH je opet bio u minusu, ali manjem, te je umjesto planiranih 5 mlrd potrošeno oko 260 milijuna kuna manje. Proračun za 2020., pak, i dalje raste, te sada iznosi 5,34 mlrd kuna. No pogledaju li se planirane stavke, zbunjuje ona o nabavi borbene eskadrile (VBA), za koju je rezervirano tek – 100.000 kn!? Ako znamo da u 2020. i nije trebalo biti plaćanja vezano uz borbene zrakoplove, jer su iz Vlade najavljivali da će međuresorno povjerenstvo tek krajem 2020. potpisivati ugovore za nabavu, čudi što ni u projekcijama vojnog proračuna za 2021. i 2022. godinu također nisu predviđena sredstva za to.

Novi, a ne rabljeni sustavi

To, međutim, ne znači da eventualne nabave aviona neće biti, jer u MORH-u neslužbeno potvrđuju da računaju na model koji rabe i mnoge druge države kada je riječ o nabavama izrazito skupih oružanih sustava, naime ona se odvija izravno iz državne blagajne, putem Ministarstva financija, kako prevelike stavke ne bi “uništile” vojni proračun.

Na kritike kako u tri godine nije nabavio nijedan vredniji oružani sustav, ministar obrane kaže da je u prvim godinama bio usredotočen na popravljanje onoga što su njegovi prethodnici uspjeli pokvariti ili uništiti unutar vojnog sustava. Primjerice, trebao je vratiti dodatke na plaću, podignuti plaće, pojačati obuku, vratiti vojsku u granične hrvatske gradove, uključujući i Vukovar. Kaže da su za Oružane snage do sada uglavnom nabavljani rabljeni oružani sustavi, poput Panzer haubica, MRAP-ova, te helikoptera Kiowa Warriors, dok u njegovom mandatu stižu novi, poput američkih helikoptera Black Hawk. Krstičević kaže da će četvrtu godinu svog mandata posvetiti primarno nabavi značajnijih oružanih sustava.

O Bradleyima se pregovara

Ta njegova namjera, istina, baš se i ne može iščitati iz plana proračuna za 2020., kao ni iz projekcija proračuna za iduće dvije godine, jer tamo nema nabave aviona, helikoptera, ni borbenih oklopnih vozila Bradley. Ako će nabava aviona ići iz državne blagajne, a ne vojnog proračuna, nabava helikoptera i Bradleya ide iz vojnog proračuna, što znači da će ga Krstičević morati rebalansirati. U MORH-u kažu da i nisu mogli otvoriti stavke za oružane sustave oko čije se nabave još pregovara. Plan za nabavu ukupno 10 “Crnih jastreba” postoji, kao i prihvaćanje američke donacije od 60-tak BOV-ova Bradley, za koje će trebati izdvojiti 30 milijuna eura za opremu, obuku i naoružanje koje uključuje protuoklopne, vjerojatno i protuavionske rakete. Od većih nabava postoji stavka “Obalno ophodni brod (OOB)”, za sve tri iduće godine, u iznosu od 76,4 do 79 milijuna kuna, što odgovara gradnji ophodnih brodova na temelju prototipa sagrađenog u splitskom Brodosplitu, koji je HRM preuzela 2019.

U proračunu za 2020. više će se novca potrošiti za obuku i vježbe, oko 500 mil, kn, u odnosu na 464 mil. u 2019. Za mirovne misije u svijetu HV će utrošiti više novca, 173 mil. kn, (u 2019. 141 mil.) jer se naši vojnici iduće godine vraćaju na rotaciju u Litvi. Za modernizaciju komunikacijskih sustava ide 288 mil. kn, za cyber sigurnost 38,8 mil. kn, a na plaće oko 2,8 mlrd kn.

