Vodostaji Korane i Kupe u opadanju, no do nekih se naselja još ne može: 'Treći put smo mi pod vodom'

– Sve je uništeno. Treći put smo mi pod vodom, no dva puta pod vodom je bila samo štala zbog proboja vode, pumpe su ispumpavale. Ali sad je nasip puknuo i sve je pod vodom. Grad nam je osigurao prostor na Sajmištu Topolovac i tamo ćemo smjestiti konje – rekla nam je Alenka Berendika, predsjednica Udruge za terapijsko i rekreacijsko jahanje KAS u Sisku čiji je prostor poplavljen nakon puknuća privremenog nasipa uz rijeku Savu u Galdovu.

Sanacija nasipa

Već dvije godine traje sanacija nasipa oštećenih u potresu, a nakon što je skinut njihov vrh, stavljene su privremene box barijere do njegove sanacije. Takav privremeni nasip već je dvaput propuštao Savu u vrijeme visokih vodostaja. I danas je sve počelo s propuštanjima, ali u jednom trenutku nasip je popustio i voda je vrlo brzo nadirala tako da su konje morali hitno izvlačiti izvan cijelog područja. Štala i sjenik su pod vodom sve do krova, a u prostorima udruge KAS voda seže do koljena i više.

– Uništena je sva hrana za životinje, a u prostorijama i sva naša dokumentacija. Mislim da će prostor biti neupotrebljiv, stara je to gradnja, instalacije su pod vodom. Morat ćemo sve ispočetka – kazala je Berendika, predsjednica udruge koja se brinula o pet konja i jednom poniju, a koje su koristili i u terapijama s djecom. Iz udruge pozivaju da donacije hrane donesu na Sajmište Topolovac, pokraj Siska, gdje će konji biti smješteni dok se ne sanira poplavljeni prostor. Osim njih na ovom području pod vodom se našao i prostor Streličarskog kluba Sisak, udruge golubara, humanitarnog društva i Crvenog križa te dio arhive sisačke bolnice. S obzirom na to da se cijeli prostor nekadašnjeg kompleksa ORA-e nalazi u retenciji, ostatak naselja nije ugrožen, a sanaciji nasipa pristupili su djelatnici komunalnih službi i Hrvatskih voda, a pridružilo im se i 100 vojnika.

Osim tog puknuća nasipa, na sisačkom i petrinjskom području u četvrtak nije bilo problema, a već nekoliko dana uz Kupu i Savu pripremaju se za doček vodnog vala iz smjera Karlovca koji se ovdje očekuje u petak. – Kupa je ušla u izvanredno stanje. Za nas to znači da će kod nas možda biti nekih manjih problema u petak – rekao je zapovjednik JVP-a Petrinja Zvonimir Ljubičić.

Vodostaj Une u srijedu navečer počeo je opadati, voda se povlačila s poplavljenih ulica nakon što je prodrla u desetak kuća i više podruma, ali gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan rekao je da ih i dalje očekuje borba sa zaobalnim vodama koje će se zadržati još nekoliko dana. Danas su i dalje bila odsječena sela uz cestu Hrvatska Kostajnica – Dvor koja je zatvorena za promet na više mjesta i do njih se moglo samo čamcem. Korana i Kupa maksimalne su vrijednosti vodostaja u stanju izvanredne situacije, a obje su bile na 845 cm, imale oko ponoći i danas rano ujutro, od kada su u laganom opadanju. Zemlja natopljena vodom sprečava ih da se povlače i brže.

Do naselja koja se nalaze nizvodno uz Kupu od Karlovca još se neko vrijeme neće moći, s obzirom na to da su poplavljene ceste. Voda je većini mještana Selca, Donjeg Mekušja, Husja, Gradca, Orlovca ušla u dvorišta, gospodarske objekte, a nekima i u kuće. Zahtjeva za evakuacijom nije bilo jer su se građani, unaprijed obaviješteni o dolasku visokog vodostaja, pripremili koliko su mogli. No kako se do tih naselja uz Kupu može samo čamcima, tijekom dana HGSS-ovci i vatrogasci te Crveni križ dostavljaju im potrebnu hranu, vodu, lijekove. Voda je poplavila i ceste i neke objekte u naseljima Gornje Mekušje, Cerovac Vukmanički te Brodarci.

– Od ponedjeljka se Karlovac bori protiv poplava, ali voda je ušla u 54 obiteljske kuće i puno više gospodarskih objekata, a zatvorila je i 20 prometnica. Građanima sada dostavljamo hranu i ostale potrepštine, a kada se vode povuku iz naselja, pomoći ćemo im u isušivanju objekata. Štete bi bile daleko veće da nemamo sagrađene sustave obrane od poplava uz Koranu i Mrežnicu gdje su bila zaštićena brojna naselja. U naseljima koja su i sada bila na udaru rijeka ti su sustavi u izgradnji – kazao je Damir Mandić, gradonačelnik Karlovca. Osim šteta na objektima, građani će svakako imati i štete na usjevima u svim krajevima koje su pogodile poplave.

Čekaju se popisi

– Štete su goleme. No prvo idu popisi za općinska i županijska povjerenstva pa ćemo tek onda znati stvarno stanje. Najgore je prošao sjeverni dio Hrvatske, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Zagrebačka županija, plus jug – kazao nam je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Mladen Jakopović, ističući kako je ovo dosad najgora godina za poljoprivrednike.

– Poplave su stigle u trenutku kad su niknule ili su tek trebale niknuti proljetne kulture. Ako zasuši, stvarat će se i pokorica na njivama, što znači da će se morati zasaditi ili zasijati nove kulture. To su dvostruki troškovi, a vegetacijski ciklus će kasniti. Pogođeni su i stočari koji imaju jako malo hrane za svoje životinje pa su dodatno u problemu. Što se tiče ratara, vidjet će se još kakva je šteta na jesenskim kulturama, polja kamilice oko Virovitice u izuzetno su lošem stanju – dodao je čelnik HPK.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak također je kazao kako se trenutačno ne može spekulirati s brojkama dok se ne dobiju prve procjene i rješenja o proglašenju o elementarnim nepogodama. U Sisku se još čeka vodni val. Na području Vrgorca stradala su sva tri polja pod jagodama, povrćem, vinogradima, no teško je reći koliko je poljoprivrednika pogođeno štetama, kojih ima i na području Pokupskog gdje dominiraju žitarice, ozimine i kukuruz. Negdje plavi i zbog zaobilaznih i podzemnih voda, tako da se čekaju potrebna izvješća i procjene na temelju kojih će se donijeti procjene o ukupnim štetama. Majdak je siguran kako će se sigurno naći i dodatna sredstva za obeštećenje poljoprivrednika, kako je to i lani i preklani učinilo resorno ministarstvo. Strepi se i od naglog zatopljenja i pojačane vlage, zbog čega bi se u već pogođenim krajevima na kulturama mogle pojačano razvijati i bolesti.

>>VIDEO Vatrogasci i Crveni križ u Karlovcu dostavljaju kruh građanima koji su zbog poplave zaglavljeni u svojim kućama