VIDEO Zapanjujuća moć prirode: Pogledajte proboj vode ispod savskog nasipa u Galdovu

Na sisačkom području očekuju kako vodni val Kupe i Save ne bi trebao stvoriti veće probleme. Na nekim lokacijama pumpe prepumpavaju zaobalne vode nazad u korito Kupe. No, jutros je došlo do proboja ispod savskog nasipa u Galdovu, a voda je poplavila nekad kompleks ORA u kojem je sada Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje KAS. Životinje su na sigurnom, no u objekt je ušla voda. Situacija se ta zna ponavljati za viših vodostaja Save, a Hrvatske vode već neko vrijeme rade na učvršćivanju nasipa na tom području, ali radovi još nisu gotovi.

Video: Prodor ispod savskog nasipa u sisačkom Galdovu

Nakon što je jučer vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici dosegla 498 centimetra od sinoć je počeo opadati, te je u 8 sati bio 486 cm s daljnjom tendencijom pada. To znači olakšanje za stanovnike H. Kostajnice koji se od ponedjeljka bore sa poplavama.

Nažalost, u desetak kuća u nižim dijelovima grada ušla je voda, a kroz kanalizaciju i kroz samo tlo i u druge podrumu i poslovne prostore.

I inače, H. Kostajnica više problema ima s tim zaobalnim vodama koje probijaju te će se s njima boriti još neko vrijeme nakon smanjenja vodostaja same Une. Gradonačelnik H. Kostajnice Dalibor Bišćan rekao je da vodostaj Une opada ali ne i zaobalne vode, te da se nastavlja s radom kako ne bi došlo do daljnjih proboja tih voda na ulice. Sela između Hrvatske Kostajnice i Dvora su i dalje odsječene jer je Una popravila ceste.