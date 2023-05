Borba s poplavama i bujicama još nije gotova: Vodostaji rijeka ruše rekorde otprije deset godina

Čekam čamac, uzela sam si par pizza i sad mogu biti mirna dok se voda ne povuče – kaže Kostajničanka Branka čekajući čamac kojim su danas mještani Hrvatske Kostajnice prelazili 30-ak metara poplavljene ceste koja je podijelila grad napola. Vodostaj Une narastao je do razina koje nisu zabilježene od 2014. Do novog rekorda nedostajalo je večeras samo desetak centimetara. Na terenu se podižu i ojačavaju zečji nasipi i boks-barijere. Pomažu i vojnici kojima će ministar obrane Mario Banožić povećati naknade za sto posto na podučju Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Namještaj na visoko

No, unatoč naporima poplavljene su kuće u ulicama Nine Marakovića i Kavrlja, čiji su stanovnici, nažalost, na to već navikli.

GALERIJA Dramatični prizori iz Hrvatske Kostajnice: Una i dalje prijeti

– Dignem namještaj na visoko. Ove boks-barijere od prije nekoliko godina ipak su smanjile razinu poplava, no kad su ovoliki vodostaji pomoći nema – kaže nam mještanin ulice Kavrlja. Voda je u kuće, kafiće i frizerski salon prodirala kroz podove ili zidove i kanalizaciju. Nije bilo potrebe za evakuacijom, a Crveni križ organizirao je podjelu pitke vode, s obzirom na to da voda u Hrvatskoj Kostajnici i okolici nije za piće. Prekinut je promet cestom Hrvatska Kostajnica - Dvor zbog kojeg su neka pounjska sela u okruženju te se do njih može samo čamcima.

Misleći da je potres, mještani Donjeg Jesenja u Krapinsko-zagorskoj županiji istrčali su iz kuća. Nije bio potres. Odroni zemlje sručili su se do samih kuća. Od trešnje su popadali crepovi. Varaždinsku županiju pogodilo je nevrijeme praćeno jakom kišom i olujnim naletima vjetra. Na području 20 općina i gradova došlo je do plavljenja obiteljskih kuća, farmi i prelijevanja vode preko prometnica. Ekstremne količine oborina aktivirale su 20 novih klizišta i odrona tla. Jedno su vrijeme zbog plavljenja i odrona bile zatvorene tri državne i sedam lokalnih cesta. Građani su prijavili više od 200 slučajeva plavljenja kuća, podruma i gospodarskih objekata. U 12 mjesta pojavili su se problemi s vodoopskrbom jer je iz slavina izlazila zamućena voda. Najviše problema stvarale su jake bujične i tzv. urbane poplave. Poplavljeno je područje uz rijeku Plitvicu, selo Krkanec, kao i farma kapaciteta 40.000 pilića, koja je spašena najviše zahvaljujući vlasnicima.

– Najvažnije da je sve prošlo bez ozlijeđenih osoba i žrtava – rekao je varaždinski župan Anđelko Stričak. Poplave su zabilježene i u Karlovcu.

– Kupa za svake veće kiše poplavi cestu u ovom dijelu nizvodno od grada, ali svaki put je sve gore. Cesta je potpuno potopljena iako su postavljeni zečji nasipi, no rijeka je ovdje široka i brza. Vreće smo stavljali na ulaze u dvorišta da ublažimo situaciju i nadamo se da u kuće neće ući – zabrinuto će mještanin Selca.

VIDEO Pumpe ispumpavaju vodu iz kuća u Hrvatskoj Kostajnici: Vodostaj i dalje raste

Zbog znatnog porasta vodostaja karlovačkih rijeka, danas je za dvije najveće rijeke, Koranu i Kupu, proglašeno izvanredno stanje. Iako su vodostaji Korane i Kupe u svojim gornjim tokovima od ranih jutarnjih sati u padu, u gradu im je vodostaj rastao, a pogotovo je rastao nizvodno od Karlovca u naseljima Selce, Donje Mekušje, Husje i Kobilić uz Kupu, koja prima i vode tri ostale karlovačke rijeke što joj dodatno podiže razinu. I dok je naselja uz Koranu zaštitio sustav obrane od poplava, takav sustav tek se gradi uz Kupu nizvodno od Selca, prema Donjem Mekušju i Husju, zbog čega su ceste u tim naseljima poplavljene i zatvorene zbog izlijevanja Kupe, pa mještani nisu mogli na posao, a djeca u školu. Pri vodostajima Kupe i Korane višim od 830 centimetara, koliki su bili danas, prije gradnje nasipa uz Koranu već bi bila potopljena naselja Logorište, Mala Švarča i Mostanje, no to se, srećom, ovaj put nije dogodilo. Ali su poplavljene ceste u naseljima uz Mrežnicu u Dugoj Resi, te uz Kupu nizvodno od središta grada, a Korana se razlila iz korita na obje obale, ali ju je na lijevoj obali prema stambenoj četvrti Rakovcu zaustavio nasip. Zbog izlijevanja rijeka zatvorene su neke lokalne ceste.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je da su se aktivirale sve četiri rijeke, a očekuje se još kiše, moguće od 20 do 50 centimetara novih oborina, što znači da nije isključen drugi val. Oko 150 pripadnika Hrvatske vojske angažirano je u obrani od poplava, a pozvani su i pripadnici Državne interventne postrojbe iz Rijeke s deset pumpi.

GALERIJA Poplava u Dugoj Resi zbog izlijevanja Mrežnice

– Posebno ćemo pratiti ogulinsko područje, gdje je potencijal za nove kiše i veći. Za sada je dobro došlo što smo Đulin ponor očistili i situacija je stabilna, ali tamo moramo biti jako oprezni kako bismo obranili grad Ogulin – dodao je Đuroković. U Karlovac je dostavljeno 30.000 vreća s pijeskom koje su postavljene u zečje nasipe duž Korane i Kupe, a još 60.000 vreća poslano je danas. Punila ih je i vojska. Vatrogasci i HGSS pomagali su građanima koji nisu mogli izići iz kuća zbog poplavljenih cesta. Kao ispomoć su stigli i pripadnici Državne interventne postrojbe iz Rijeke s 10 pumpi.

Na području gotovo cijele Hrvatske palo je do danas prijepodne u prosjeku između deset i 35 milimetara kiše, najviše ponovno na području gorske Hrvatske – u Slunju, Gospiću, Ogulinu, na Zavižanu i u Delnicama. Izvanredno stanje obrane od poplava uvedeno je na Korani i Kupi u Karlovcu, na Plitvicama kod Krkanca, na Uni kod Hrvatske Kostajnice i spojnom kanalu kod Poljanskog Luga, a na više mjesta na snazi su izvanredne i pripremne mjere. Stanje na području Gračaca i Obrovca postupno se stabilizira i normalizira. Rijeka Mrežnica je na području Duge Rese za 37 centimetara nadmašila dosadašnji rekordni vodostaj iz 2014., pa je došlo do poplavljivanja brojnih objekata, kuća i vikendica neposredno uz obale u naseljima Zvečaj, Donje Mrzlo Polje Mrežničko i Belavići.

Poplavljene jagode

Poplavljena su polja jagoda kod Vrgorca, pa je obustavljena berba. Rijeka Matica izlila se iz korita, a voćari strahuju od truljenja jagoda. Ravnatelj civilne zaštite Damir Trut novinarima je rekao da sustav zaštite od poplava nije zakazao i da sve snage sustava rade na zaštiti od rekordno visokih razina padalina i bujičnih voda.

– Imamo nikad zabilježene razine vode i padalina u Hrvatskoj – rekao je. Poplave su rezultat bujičnih voda koje dolaze nekontrolirano sa svih strana i za koje, dodao je, nema obrane. Nasipi i zidovi sagrađeni prije 10 ili 15 godina s visinom do 15 posto većom od razine najviših voda koje su zabilježene na nekom području, danas su preniski.

GALERIJA Karlovac u pripravnosti: U naselju Selce rijeka Kupa se izlila iz korita

Poplavljen je i azil za životinje u Ogulinu, a zbog visokog vodostaja rijeke Krke prvi put u povijesti je dio Nacionalnog parka Krka zatvoren za posjetitelje. Maksimalni vodostaji rijeke Kupe na području Petrinje očekuju se za jedan dan i vrlo vjerojatno će, prema najavama iz Hrvatskih voda, biti na razini rekorda iz 2014. godine. Očekuje se plavljenje prometnica i niza kuća i vikendica neposredno uz obale rijeke Kupe na potezu od Jamničke Kiselice do Petrinje. Potpuna stabilizacija i padanje vodostaja u Hrvatskoj potrajat će, kažu u Hrvatskim vodama, još nekoliko tjedana, sve dok velike količine voda ne završe u Dunavu.