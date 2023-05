VIDEO Pripravno stanje u Karlovcu: Vrh vodnog vala se očekuje u noći, naselja okružena vodom

Nakon Gračaca i Obrovca, ista sudbina dočekala je ovog utorka i srijede i mještane Karlovca i okolice gdje su se izlile Kupa i Korana. Iz DHMZ-a najavljuju kako još uvijek nije dosegnut vodni val, već je moguć u noći sa srijede na četvrtak. Nizvodno od Karlovca vodostaji su u porastu te je i na hidrološkoj postaji Farkašić izgledan doseg mjera izvanrednog stanja obrane od poplava, javili su iz HDMZ-a.

Karlovčani šetaju uz Koranu, gledaju, slikaju veliki vodostaj i komentiraju. Iako je uzvodno u padu i već satima nema kiše, Korana već satima raste polako, po jedan centimetar na sat. Voda se razlila na dijelu Športskog rekreativnog centra Korana na desnoj obali i okružila slatkovodni karlovački akvarij Aquatiku uokolo kojeg su postavljene vreće s pijeskom i do kojeg se sada može čamcem. Na lijevoj obali voda je potopila gradsko kupalište i došla do šetnice, no kuće nisu ugrožene.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kupa, napokon u 20 sati prvi puta stagnira tijekom dana i nije porasla iznad 844 cm. Naselje Brodarci uzvodno od Karlovca uz desnu obalu Kupe imaju poplavljene dvije ceste. Naselja uz Kupu nizvodno od Karlovca su zarobljena u otoku, obzirom da su im Kupa i zaobalne vode zatvorile prometnice.

Oko 18 sati oglasilo se i Ravnateljstvo civilne zaštite, navodeći kako je situacija na tom području ozbiljna, no i dalje pod kontrolom. Na području cijele županije evidentirano je između pet do deset poplavljenih stambenih objekata, javljeno je ranije, a na području Duge Rese evidentirana je jedna evakuacija. Zbog vode na kolnicima zatvorene su brojne ceste. Sve službe su konstantno na terenu, grade se nasipi, pune dodatne vreće s pijeskom i distribuiraju u ugrožene dijelove. Lokalnim snagama od jučer pomažu i pripadnici Hrvatske vojske, a od jutros i pripadnici Državne interventne postrojbe iz Rijeke s 10 pumpi. Aktivirani su stožeri civilne zaštite u čijem radu sudjeluju i predstavnici Službe civilne zaštite Karlovac, objavilo je Ravnateljstvo.