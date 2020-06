Komadina: Restart koalicija imat će jače liste od HDZ-ovih

Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina u četvrtak je, nakon sjednice stranačkog Predsjedništva, potvrdio da su pregovori s IDS-om o priključenju Restart koaliciji pri kraju i dodao kako očekuje pozitivan odgovor te ustvrdio da će imati jače liste od HDZ-ovih.

"Dogovori o koalicijama su pri kraju, ostalo je otvoreno još pitanje koalicije s IDS-om i PGS-om i nakon sjednice Predsjedništva uputit ćemo im službenu ponudu u kojoj im nudimo četiri visoka ulazna mjesta u osmoj izbornoj jedinici. Složili smo stvarno fer ponudu i vjerujem da je i u IDS-ovu i u našem interesu da imamo jedan mandat više", rekao je Komadina.

Komadina o IDS-u: Ne možemo se dopodne svađati, a popodne surađivati

Neslužbeno se doznaje da su na listi Restart koalicije u osmoj izbornoj jedinici IDS-u ponuđeni drugo, četvrto i šesto mjesto, što bi im jamčilo klub zastupnika u Saboru, a pronašlo bi se i prolazno mjesto za predsjednika PGS-a i gradonačelnika Krka Darija Vasilića.

S obzirom na to da je IDS-u sporno to što bi nakon najavljenog teritorijalnog preustroja Istra izgubila status županije, Komadina je kazao da promjene teritorijalnog ustroja neće biti do lokalnih izbora 2021. i da reforma ide za izbore 2025. Istaknuo je također da je suradnja s IDS-om "uvod i u lokalnu priču za iduće lokalne izbore dogodine" te da se "ne mogu dopodne svađati, a popodne surađivati".

Komadina je rekao i da je sporazum s međimurskim županom Matijom Posavcem 'više-manje' postignut. Imamo dobre liste i pokazat će se da su jače od HDZ-ovih, uvjeren je Komadina, poručivši novinarima: "Vidimo se u noći relativne pobjede SDP-a".

Prvi ćemo imati rodni paritet u stranačkom Predsjedništvu i Glavnom odboru

Odbacio je kritike HDZ-a da je SDP za ove izbore prepisao program s kojim je išao na izbore 2011. upitavši: "A što oni nisu prepisali?". Ustvrdio je da ono što je vrijedilo 2011. vrijedi i sada, a da su neke stvari u programu Restart koalicije ‘refrešali’ u skladu s okolnostima.

Komentirao je i izjavu premijera Andreja Plenkovića kako očekuje da se policija i DORH pozabave ulogom SDP-a u aferi javne nabave EPK 2020, istaknuvši da je potpuno neprimjereno da predsjednik Vlade poziva javno neovisna tijela da se obračunavaju s bilo kim.

Postoji legalan način podnošenja prijave, a ne raditi pritisak na tijela istrage i progona, poručio je Komadina, dodavši da to ne smije nitko raditi a pogotovo ne predsjednik Vlade.

Predsjedništvo je raspravljalo i o izboru stranačkih tijela na izbornoj konvenciji nakon stranačkih izbora i pripremi akata kojima bi se u Predsjedništvo i Glavni odbor uveo rodni paritet, kojeg su dosad imale samo izborne liste. To je ono što SDP prvi u Hrvatskoj radi, ustvrdio je Komadina.

