Koliko košta adventska rasvjeta? Baterija 300 puta skuplja od struje iz utičnice

Svijeće u domu sve se više smatraju kao potencijalnim uzrokom požara, i to ne samo u predbožićno vrijeme. No, koliko košta struja za adventsku rasvjetu? Prije svega, potrebno je objasniti da su stare žarulje za božićno drvce znatno skuplje za rad od novih LED lampica. „Potrošnja energije normalnog niza svjetala je šest puta veća od potrošnje LED varijante“, naveo je primjerice energetski div ENBW u božićnoj objavi na svojoj internet stranici 2023. godine. Dalje, u objavi stoji da svatko tko koristi LED diode plaća 80 posto manje troškove električne energije. No, važno je napomenuti da je baterijsko napajanje 300 puta skuplje od napajanja iz utičnice, upozoravaju potrošači.

U listopadu 2024., centar za savjetovanje potrošača napisao je da su troškovi deset puta veći. “Led svjetiljka uzrokuje troškove električne energije od oko 40 centi u četiri tjedna. Za niz svjetiljki sa žaruljama sa žarnom niti ili halogenim žaruljama možete očekivati da ćete platiti deset puta više, odnosno 4 eura, u istom vremenskom razdoblju. Da je struja dolazila samo iz baterija tri tjedna umjesto četiri, potrošači računaju da bi trebalo platiti 25 eura, piše Fenix-magazin.

Zaštitnici potrošača također preporučuju štedljivo osvjetljenje: „Čak i najučinkovitija svjetla trebaju svijetliti samo ako ih netko može vidjeti. To znači da možete isključiti rasvjetu dok ste odsutni ili noću. Čak ne morate sami ništa poduzimati. Vremenske sklopke osiguravaju željene svjetlosne prekide. Isto vrijedi i u sobama u kojima ne boravite, jednostavno ih – isključite.“

Prave svijeće na božićnom drvcu?

Ako unatoč svom oprezu ipak ne želite bez pravih svjećica na božićnom drvcu, pridržavajte se barem sljedećih sigurnosnih mjera: Drvce osvijetlite odnosno upalite svijeće, samo kada ste u prostoriji. Uvijek imajte pri ruci kantu vode ili aparat za gašenje požara. Nadodali su i to da se svjećice na božićnom drvcu pale odozgo prema dolje i odostraga prema naprijed a kada ich gasite puhanjem onda je obrnuti redoslijed.