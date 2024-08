Koja je razlika između Rafalea koje su kupile Hrvatska i Srbija: 'Evo, da bude slikovitije, zamislite da imate iPhone...'

Brigadni general Davor Tretinjak, načelnik Sektora za naoružanje i opremu Ministarstva obrane, govorio je o razlikama između Rafalea koje je kupila Hrvatska i zrakoplova koje nabavlja Srbija. Tretinjak je objasnio da Hrvatska, kao članica NATO-a, ima pristup specijaliziranim sustavima i opremi, dok Srbija, koja nije članica NATO-a, ne može imati puni pristup tim tehnologijama.

Naime, da bi se Rafale ili neki drugi zrakoplov zapadnog tipa uopće mogao borbeno opremiti, nužno je dobiti niz odobrenja. Proces se razlikuje za zemlju članicu od ne-članice NATO-a. – Načelno da, ali morate shvatiti da je to jedan dugotrajan proces do same isporuke i uvođenja takvih aviona u borbenu uporabu – dodao je Tretinjak za HRT.

Pojasnio je da se radi o "posebnoj navigacijskoj komunikacijskoj opremi, podatkovnim taktičkim linkovima i posebnom naoružanju koje koriste NATO članice u borbenim operacijama". – Pristup tim aplikacijama koje su na našem Rafaleu imaju samo NATO članice ili uz posebno odobrenje većine članice NATO-a, ili posebno odobrenje američke vlade – naglasio je. – Da bi to se ovako malo slikovitije shvatilo, ja ću vam reći da ja imam iPhone, znači da bi ga koristio u potpunoj konfiguraciji, moram imati sve na njemu dostupne aplikacije. Ja imam dostupne na svom iPhone-u sve dostupne aplikacije jer sam članica NATO-a. Međutim vi, vi ste naručili novi takav iPhone, ali nemate dostupnost tih aplikacija jer niste članica NATO-a – dodao je.

Kad Srbija može očekivati da avioni postignu punu borbenu spremnost? – To je teško reći, otprilike 200-250 aviona se radi koji su već naručeni. Pretpostavljam da je isporuka između 2028. i 2030. godine – kazao je. Dodao je da što se tiče Hrvatske kao članice NATO-a, u strateškom i sigurnosnom smislu, za nas se ništa nije promijenilo.

Što se tiče isporuka, Hrvatska očekuje dolazak još dva Rafalea krajem godine i dodatna četiri u 2025. godini. Tretinjak je naglasio da su avioni već u svakodnevnoj uporabi i obuci te da će svi Rafalei, njih 12, biti isporučeni tijekom 2025. godine. – Mi znamo točne datume, dane, sve je dogovoreno. U roku od osam mjeseci svi Rafalei će biti u Republici Hrvatskoj – naglasio je. Dodao je da je "sve iskonfigurirano i pripremljeno" da svi avioni budu smješteni.

Podsjetimo, Hrvatska je krajem 2021. kupila dvanaest rabljenih Rafalea za 1.13 milijardi eura. Prvih šest je stiglo krajem travnja ove godine, a ostali se očekuju početkom 2025. S druge strane, Srbija je potpisala ugovor o kupnji dvanaest novih borbenih zrakoplova Rafale vrijednih 2.7 milijardi eura. Ugovor koji su potpisali srpski ministar obrane Bratislav Gašić i direktor Dassault Aviationa Eric Trappier uključuje puni logistički paket, rezervne motore i dijelove za te višenamjenske avione.

