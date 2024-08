Ključno pitanje u istrazi tragedije na Lošinju: Zašto su pomorci stajali ispod neispravne rampe?

Nova posada koja se treba ukrcati na trajekt Lastovo, nakon nedjeljnog stravičnog incidenta na Malom Lošinju kad je rampa s tog trajekta usmrtila tri pomorca, a jednog ozlijedila, užasnuta je. Još traju izvidi, no preliminarne informacije upućuju na to da rampa za ulazak na brod nije bila osigurana klinovima te moguće tehničke kvarove hidraulike, ali i na zastrašujuću činjenicu da je toliko pomoraca stajalo ispod te rampe. Prve informacije govorile su o dva poginula, potom je potvrđena smrt još jednog jer – kako se doznaje – taj je nesretni pomorac pronađen nešto kasnije u moru. Dok su na terenu nadležne službe, može se čuti i da je koordinator akcije pregleda rampe, jedan od ključnih svjedoka, u vrlo teškom psihičkom stanju.

Problemi s rampom

Državni tajnik u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture Josip Bilaver izjavio je u ponedjeljak kako je svima u interesu da se istraga dovrši. – Jadrolinija ima dnevno 600 isplovljavanja na 57 brodova i ovakav je događaj nezapamćen. S obzirom na toliki broj linija, naš je sustav siguran za sve putnike – kazao je. Nije htio nagađati što bi mogao biti uzrok nesreće, kao ni komentirati starost brodova. Naime, brod Lastovo sagrađen je 1969. godine, a floti Jadrolinije priključio se 1978. Jedan je poginuli član posade broda Lastovo iz Zadarske županije, dok su ostala dvojica poginulih iz Splitsko-dalmatinske. Bilaver je izvijestio i da je ozlijeđeni član posade stabilno.

– Svi članovi posade bili su iskusni – rekao je Bilaver. U izjavi za Dnevnik Nove tv predsjednik Uprave Jadrolinija David Sopta rekao je pak kako s Lastovom ranije nije bilo problema. Istragu provode ovlašteni djelatnici Ministarstva i nadležne Lučke kapetanije te, usporedno s njima, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu provodi sigurnosnu istragu. Zamjenik županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, inspektora za zaštitu na radu i predstavnike Lučke kapetanije, proveo je očevid te su dodali da "iz do sada prikupljenih podataka proizlazi kako je do nesreće došlo uslijed pada rampe koja služi za ulazak vozila na trajekt, a ispod koje su se u tom trenutku nalazila dvojica kormilara i vođa stroja te prvi časnik palube koji su obavljali pregled rampe".

Neven Melvan, predsjednik Sindikata pomoraca Hrvatske, još je potresen zbog nezapamćene tragedije u kojoj su trojica Jadrolinijinih pomoraca poginula, a jedan je ozlijeđen. – Očevid traje, doći će jedna komisija pa druga... Ne mogu ništa prejudicirati, a jedino što mogu zdravorazumski zaključiti jest da rampa ne može tek tako pasti ako je sve ispravno. To se ne može dogoditi. Ovo nije ljudska pogreška. Nešto nije bilo u redu s tom rampom, hidraulika je nije zadržala, to je više nego jasno. Nema smisla išta više komentirati u ovoj fazi. Oprezan sam i pušem na hladno jer se pribojavam da sve ne bude proglašeno ljudskom pogreškom i onda opere ruke onaj tko je odgovoran za tehnički dio, a to je u konačnici Uprava Jadrolinije. S te smo strane vrlo oprezni, u pomorskom se svijetu često dogodi da nitko nije kriv, samo ti ljudi koji su tu radili a koji tobože nisu smjeli biti tamo. Bude li išlo u tom smjeru i ne napravi li se istraga kako treba, vrlo ćemo rigidno reagirati – najavio je Melvan.

Sanjin Dumanić, predsjednik Udruge pomorskih kapetana, slaže se s njim da je do pada rampe došlo zbog tehničkog kvara, ali dodaje kako se ova nesreća ne bi dogodila da Hrvati nisu majstori improvizacije. – To nam je dalo status pomorske sile, znalo se da Hrvati mogu pokrenuti brod koji nitko ne može. Sad su došle ček- liste, sigurnost, prati se sve, a neki se Hrvati više ne snalaze dobro. Apsurdno je, ako je bio problem s rampom, da oni budu ispod nje dok se provjerava što joj je. Ispravno bi bilo da jedan strojar bude sa strane i prati, a da netko drugi, s nekog drugog mjesta nekoliko puta spušta i diže rampu te da ova stručna osoba promatra i vidi u čemu je problem. Kad se utvrdi u čemu je problem, trebalo bi rampu dobro osigurati lancem ili čeličnom užadi pa je onda ići popravljati. Meni je jako žao ljudi, ali imamo situaciju da su njih četvorica stajala ispod rampe koja je nesigurna. Što se dogodilo, je li netko peti nešto pokušao, to ne znamo, ali nije ni bitno. Bitno je da su četiri čovjeka stala ispred rampe za koju smatraju da je neispravna. Nema ček-liste, ništa nisu ispunili, niti su se osigurali. Oni su ušli ispod rampe koja nije ispravna i dogodilo se ono najgore. Nitko nažalost neće odgovarati, troje je mrtvih i jedan ranjen! Trebalo bi tehničku službu, one koji vode administraciju i koji se brinu o sigurnosti u toj tvrtki već danas staviti u zatvor, a neka istraga dalje utvrdi kolika je njihova odgovornost. Ogorčen sam! To je javašluk, indolencija, nespremnost – govori iskusni kapetan Dumanić. Napominje kako je posada sedam dana na brodu, sedam na odmoru.

Nemaju vježbe

– Za to vrijeme oni bi morali barem jedan dan utrošiti na nekakve sigurnosne vježbe, proučavanje pravila što se radi u određenom trenutku. Što ćemo napraviti kada otkrijemo da rampa ne valja? Stat ćemo na sigurnu udaljenost, barem dva metra pa ćemo utvrditi što ne valja, osigurat ćemo je i popraviti, a ne da njih četvorica stoje ispod rampe i gledaju što joj je. Nikakvih vježbi nemaju, a strahujem da nitko neće odgovarati, kao što nitko nije odgovarao za to što je trajekt Oliver neki dan plutao po moru. I tad se mogla dogoditi tragedija i nitko ne bi odgovarao! – govori kapetan Dumanić.