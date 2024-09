'Kineski fantom': Ovo je najtraženiji trgovac oružjem na svijetu, pomogao je Iranu da pomogne raketna velesila

Danas su iranski projektili u središtu bliskoistočnih sukoba. U travnju je Iran izveo najveći raketni napad u svojoj povijesti, ispalivši više od 300 dronova i raketa prema Izraelu. Ovaj spektakularni raketni baraž rezultat je suradnje između raznih militantnih skupina u regiji, uključujući Hamas iz Gaze i Hezbolah iz Libanona, koji su također sudjelovali u napadima na Izrael.

Huti u Jemenu, s druge strane, koriste ove projektile za napade na brodove u Crvenom moru. Ova kompleksna umreženost i sposobnost da se oružje koristi na više frontova postavlja pitanje: Kako je Iran postao raketna velesila? Za sve je, tvrdi "Kineski fantom", knjiga četvorice njemačkih novinara objavljena prošle godine, kriv Karl Lee.

Karl Lee jedan je od najtraženijih trgovaca oružjem na svijetu, prema navodima američkog State Departmenta. Ovaj sumnjivi kineski poduzetnik povezan je s iranskim programom balističkih projektila, za koji isporučuje većinu materijala i opreme, piše Economist. Lee je stekao kontakte kao dužnosnik kineske vlade, a 1998. godine osnovao je svoju prvu tvrtku u Dalianu, luci na Žutom moru. Tijekom posljednjih 25 godina vjeruje se da je opskrbljivao Iran s raznim ključnim komponentama, uključujući aluminij, ugljična vlakna i žiroskope, koji su neophodni za razvoj lakših projektila s većim dometom i boljom preciznošću.

Za Leejem je FBI raspisao tjeralicu, a američki State Department nudi nagradu od pet milijuna dolara za informaciju koja bi dovela do njegova uhićenja, međutim, kako piše NIN, već godinama nitko ne zna gdje se zapravo nalazi kineski državljanin. "Uključen je u proliferaciju tehnologije oružja za masovno uništenje Iranu. Od 2006. godine do danas nezakonito i rutinski koristi lažne kompanije sa sjedištem u istočnoj Kini za prevare američkih banaka, regulatora i klijenata. Često organizira nabavu američkih i drugih proizvoda dvostruke namjene, što je u suprotnosti sa zakonima Sjedinjenih Država i međunarodnim sankcijama uvedenim protiv Irana", tvrdi State Department. Prema izvješćima, Lee je "produktivni dobavljač" programa balističkih raketa iranskoj vladi, a osim toga, navodno je uključen u zlouporabu američkih financijskih institucija za sudjelovanje u međunarodnim komercijalnim transakcijama.

U travnju 2014. godine Okružni sud Sjedinjenih Država u Južnom okrugu New York podigao je optužnicu protiv Leeja, nakon čega je izdan i federalni nalog za njegovo uhićenje zbog kršenja međunarodnih Zakona o izvanrednim ekonomskim ovlastima, kao i zbog zavjere radi pranja novca i zavjere za izvršenje bankovne prijevare, stoji u priopćenju State Departmenta. Prema američkim vlastima, od 2006. do 2014. kineski trgovac oružjem koristio je golemu mrežu tvrtki, uključujući tvrtku LIMMT Economic and Trade Company, za opskrbu iranskog programa balističkih raketa komponentama i materijalima kao što su žiroskopi, akcelerometri, grafitni cilindri, čelik ultra visoke čvrstoće i visokokvalitetne aluminijske legure. Lee je navodno poslovao s podružnicama Iranske organizacije za zrakoplovnu industriju i Organizacije za obrambenu industriju, koje su pod sankcijama Ujedinjenih naroda.

Lee se ponovno našao na meti američkih sankcija u svibnju 2019., kada ga je administracija tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa optužila za "opskrbu Iranu nizom materijala potrebnih za izradu balističkih projektila". Unatoč tome što američke vlasti u optužnici i priopćenjima ne daju podatke o tome gdje se trenutno nalazi Karl Lee, prošle godine je objavljen dokumentarac "Najopasniji trgovac oružjem na svijetu" u kojem se iznose informacije da je Lee uhićen 2019. u Njemačkoj i da se nalazi u zatvoru u Kini. Autori u filmu također navode da su američki dužnosnici, koji su ranije govorili o Leeju i njegovoj mreži, odjednom zašutjeli u trenutku njegova navodnog uhićenja.

Međutim, čini se da su se njegove operacije nastavile, kao što pokazuje američka optužnica Ministarstva pravosuđa SAD-a iz svibnja 2023. kojom se kineski državljanin po imenu Xiangjiang Qiao tereti za opskrbu iranskog raketnog programa. Qiao, suradnik Leeja, optužen je po devet točaka za izbjegavanje sankcija, pranje novca i bankovnu prijevaru. Qiao je navodno zaposlen u Sinotech Dalianu, jednoj od Leejevih tvrtki, a optužnica navodi da je više od tri godine, najmanje od ožujka 2019. do rujna 2022., bio uključen u shemu u kojoj je Sinotech Dalian korišten za opskrbu Irana izostatičkim grafitom.

Vjeruje se da je Sinotech Dalian ključna tvrtka u Leejevoj mreži i pod američkim je sankcijama od 2014. zbog opskrbe iranskog programa balističkih raketa. Tvrtka je specijalizirana za proizvodnju karbonskih i grafitnih proizvoda, koje proizvodi u pogonu od 80.000 četvornih metara u kineskom Dalianu. Optužnica protiv Qiaoa daje nekoliko detalja o njihovoj shemi, spominje druge neimenovane osobe koje su navodno bile sudionici te otkriva postojanje još jedne tvrtke sa sjedištem u Kini, "Lexing". Qiao je navodno koristio američki financijski sustav za dva bankovna prijenosa (jedan 2020. i drugi 2021.) od po nekoliko tisuća dolara u vezi s prodajom izostatičkog grafita, a oba su preusmjerena na račune Lexinga u Kini.

Autori dokumentarnog filma posjetili su tvornicu tvrtke "Sinotech Dalian" u kolovozu 2021. godine. Filmska ekipa ušla je u objekt kroz otvorena vrata i nije zatekla nikoga u objektu, već su snimali zahrđale strojeve i istrošene grafitne šipke. Međutim, čini se da je tvornica tada još uvijek bila aktivna, jer su službeni kineski zapisi pokazali da je tvrtka još uvijek bila legalno aktivna 2023. godine i da je zapošljavala najmanje osam ljudi. Istodobno, satelitska snimka iz listopada 2021. ukazuje na prisutnost kamiona uz skladište sirovina, koji je vjerojatno istovario proizvod.

