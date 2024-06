Kina dostigla novi cilj u istraživanju Mjeseca: Ovo nisu uspjeli ni Amerikanci ni Rusi

Kineska svemirska letjelica Chang'e 6 uspješno je dovršila svoju misiju u utorak sletjevši na Zemlju s uzorkom tla s tamne strane Mjeseca. Radi se o najnovijem postignuću kineske svemirske misije koja si je zadala ambiciozan raspored za istraživanje Mjeseca i ostatka Sunčevog sustava. Ova je misija trajala 53 dana, a planetarni geolog s kineskog Sveučilišta, Long Xiao, opisao ju je kao "veliki događaj za znanstvenike i diljem svijeta" i "razlog za slavlje za cijelo čovječanstvo".

Ova je misija povećala nadu u uspjeh kineskih robotskih misija na Marsu i Mjesecu koje bi mogle značajno doprinijeti razumijevanju Sunčeva sustava. Ipak, na to drugačije gledaju u Washingtonu i drugim centrima moći u kojima se vodi svemirska utrka s geopolitičkim konotacijama, piše The New York Times. Privatna američka letjelica sletjela je na Mjesec u veljači, a i NASA nastoji nastaviti misiju Artemis kojoj je cilj vratiti ljude na površinu Zemljina satelita, no let s ljudskom posadom odgođen je zbog tehničkih problema.

Kina se nada u sljedećim godinama na Mjesec poslati još robota, ali i astronaute. Svemirsku misiju nazvali su prema božici mjeseca, a prve dvije misije fotografirale su mjesec iz orbite. Chang'e 3 sletjela je na bližu stranu Mjeseca 2013. godine i lansirala rover Yutu-1. U 2019. godini Chang'e 4 je postalo prvo vozilo na tamnoj strani Mjeseca gdje je lansiran rover Yutu-2, a godinu dana kasnije Chang'e-5 je s bliže strane Mjeseca na Zemlju poslao oko dva kilograma uzoraka, što je učinilo Kinu trećom zemljom koja je uspjela u prikupljanju uzoraka s mjeseca, nakon SAD-a i Kine.

Lunarni geolog sa Sveučilitšta u Hong Kongu Yuqi Qian objašnjava kako su kompleksni manevri Chang'e-5 i 6 testovi za buduće ljudske misije koje moraju sletjeti i ponovno poletjeti s mjesečeve površine. Uzorci koje je prikupila prošla letjelica predlažu da je vulkanska aktivnost na mjesecu trajala čak milijardu godina dulje no što se smatralo na temelju uzoraka iz misija Apollo i Luna.

Chinese President Xi Jinping on Tuesday extended congratulations on the complete success of the Chang'e-6 mission that brought back the world's first samples collected from the moon's far side.#BREAKING #ChinaSpace #嫦娥六号 pic.twitter.com/JgtJtlCrYV