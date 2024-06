Kod nas zonu komfora nije preporučljivo dirati

Nekoliko se događaja u našem visokom obrazovanju i znanosti dogodilo u relativno kratkom vremenu. U HAZU nije primljen i u svijetu cijenjeni znanstvenik Ivan Đikić, esej o potrebi osnivanja Tehničkog sveučilišta u Zagrebu koji su potpisali dekani FER-a i PMF-a Vedran Bilas i Mirko Planinić nije dočekan baš najbolje, da budemo vrlo blagi, a onda je i sam Sindikat visokog obrazovanja i znanosti izbačen iz Matice hrvatskih sindikata.

Tri su to ozbiljna događaja koja, nažalost, ukazuju da je u visokom obrazovanju i znanosti prilično slično kao i u mnogim drugim sferama današnje Hrvatske. Zona komfora nešto je što nije preporučljivo dirati jer u svakoj od njih postoji sasvim dovoljan broj neambicioznih pojedinaca kojima je sasvim dobro kada se ništa ne mijenja i žele da ostane tako. I to je u redu, ali u nekom trenutku mora se prihvatiti da vrijeme ide, rijeke teku ispod mostova ili kako već ljudi vole zvati protok vremena, pa je stvari povremeno potrebno mijenjati i prilagođavati, kao i da nije svima jednako dobro, kao što nisu i svi zadovoljni zatečenim stanjem, odnosno u zoni komfora nema uvijek mjesta za sve.

Dekan FER-a Vedran Bilas rekao nam je u nedavnom intervjuu kako su on i kolega Planinić na svibanjskoj sjednici Senata Sveučilišta javno kritizirani zbog svojeg teksta o ideji Tehničkog sveučilišta te je rasprava pokazala da dio članova nije spreman na ozbiljnije razgovore o vizijama i budućnosti akademske zajednice u Hrvatskoj. Pisati o znanosti samo po sebi podrazumijeva pisati o uspjehu jer jedino će uspjela istraživanja i radovi potvrđeni od autorima ravnih kolega dospjeti u najvažnije znanstvene časopise, a onda i na ove stranice. Takav uspješan rad podrazumijeva i prilagođavanje tokovima tehnologije i metodologije da bi se do toga došlo, a u to spada i nastojanje da se i ono što je već možda i dobro unaprijedi jer u nekom trenutku može se dogoditi da više dovoljno dobro ne bude. Kao što onda više neće biti ni znanstvenih uspjeha vrijednih pozornosti javnosti. Tako naprosto govori logika.

S labavijim zonama komfora poglavito u znanosti možda bismo, kako je dekan Bilas također rekao, bili u krugu zemalja u kojima postoji neki vid tako lukrativne i prevažne industrije čipova. Izlazak iz zona komfora znači prestanak straha od neuspjeha. Kao i prestanak straha od predlaganja ideja nakon čega ne bi bilo kritika. Jer u svakom slučaju barem će jedna ideja dati dobar rezultat. Najgore je kada ideja nema uopće.

VIDEO Novi električni Porche Taycan