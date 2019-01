Kina će izgubiti čak 200 milijuna radno sposobnih stanovnika

Kineska je vlada objavila vrlo zanimljiv, no istodobno neočekivan, ali i zabrinjavajući izvještaj. Barem kada je njihova zemlja posrijedi.

Naime, 2029. godine Kina će imati rekordne 1,442 milijarde stanovnika, no već sljedeće godine slijedi neminovan pad. Najnapučenija svjetska zemlja tako trpi posljedice politike jednog djeteta po obitelji koja je ublažena prije tri godine kada je dopušteno da obitelji imaju po dvoje djece.

Promašena politika

Ipak, stopa se nataliteta nije vratila na razine prije donošenja te odluke kojoj je cilj bio obuzdati bujanje stanovništva. Velika svjetska sila sada ima sve starije stanovništvo, što je dovodi u novi problem, a to je izgledan manjak radne snage. Ako se ispune predviđanja znanstvenika koji potpisuju ovo izvješće objavljeno u petak, do polovice stoljeća bi Kina trebala pasti na 1,36 milijardi stanovnika te bi zbog toga trebala izgubiti oko 200 milijuna radno sposobnih ljudi.

Ako se stopa nataliteta ne popravi, do 2065. godine Kina će imati tek 1,17 milijardi ljudi. Jer natalitet je u Kini pao tri i pol posto 2017. godine, a očekuje se kako je taj trend ponovljen i upravo minule 2018. Omjer radno sposobnog stanovništva u odnosu na ostatak pao je još 2011. godine, i to nakon čak 30 godina. Izgledno je prema svim tim podacima da će takav trend potrajati još nekoliko desetljeća. Među ostalim, to je i zato što je labavljenje politike jednog djeteta dovelo do većeg udjela najmlađih u ukupnom stanovništvu, odnosno javio se dobni jaz čije su pretpostavke stvarane cijelo vrijeme trajanja politike jednog djeteta.

Imaju i manjak udavača

Ta je politika uvedena 1979. godine nakon politike dva djeteta koja je sada opet na snazi. Sredinom 80-ih uvedena je mjera drugog djeteta u ruralnim područjima ako je prvo dijete bilo žensko.

Procjenjuje se da je politika kontrole nataliteta doprinijela da se u Kini rodi od 400 do 500 milijuna djece, ovisno o kojoj se studiji radi. Kumulativno je to još više jer se posljedično smanjio broj zasnovanih obitelji koje bi imale potomaka. Sve do 2060. godine rast će udio umirovljenika u ukupnom broju stanovnika, do 2035. godine njihov će broj doseći 400 milijuna, čak 160 milijuna više nego što je umirovljenika u Kini bilo lani. Kakav će to društveni i gospodarski utjecaj imati, ne treba posebno spominjati.

Nije stoga nikakvo čudo što se po novinskim agencijama pojavljuju priče o prodaji ili čak otmicama djevojaka za udaju iz Kini susjednih zemalja poput Vijetnama. Najnapučenija zemlja na svijetu, naime, ima manjak žena u odnosu na muškarce, 2020. godine bit će 30 milijuna više muškaraca.

