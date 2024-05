Što je to DINK životni stil: 'Previše sam sebična osoba da bih imala djecu, ne bih s njima imala ovakvu karijeru'

Usprkos mogućoj osudi okoline, sve više parova odlučuje se na tzv. dink životni stil (eng. dual income, no kids), koji im donosi slobodu raspolaganja svojim vremenom i financijama.

- Vrlo rano u Americi mladi ljudi odlaze od kuće ili na studij i često u drugim državama nalaze poslove, pa kada se formira novo kućanstvo, nemaju podršku. Zato je često bila situacija da muškarac radi, a majka ostaje doma s djecom. Danas se to mijenja jer mlade žene isto žele biti financijski neovisne i kada se o tome govori u američkom kontekstu, onda se često objašnjava da žene žele raditi, imati karijeru, ne žele prekid u karijeri i žele financijsku neovisnost. Kod nas su žene dugo na tržištu rada i taj dio nije problematičan, problematični su niski prihodi oboje, što nam je stambena politika nikakva, što je stanovanje skupo i to su sigurno neki od razloga zašto se ljudi odlučuju ne imati djecu ili kasnije imati djecu - objašnjava za HRT sociologinja Marija Antić.

No pitanje je i kakvoj karijeri netko teži. U Hrvatskoj se o svojoj odluci da ne želi imati djecu među prvima javno izjasnila, koja je izgradila impresivan životopis. Da u njemu neće biti mjesta za djecu, znala je vrlo rano. - S obzirom na to da ja smatram da sam ja previše sebična osoba i posvećena sebi, mislim da bi bila jako loša odluka da ja imam dijete jer je to po mom mišljenju najveća odgovornost u životu. Mislim da ne bi trebali imati djecu ljudi koji nisu spremni žrtvovati se. Definitivno ne bih mogla imati ni takvu znanstvenu produkciju, na kraju krajeva ni političku karijeru, jer sam na svim poslovima uvijek napredovala. Da sam imala djecu kojima se morate posvetiti, jer to je i bit roditeljstva, kaže.

Ovo mišljenje dijele i neke svjetske dive, poput Dolly Parton, Helen Mirren, Oprah Winfrey, ali i mlade zvijezde kao što je Miley Cyrus, koja je izjavila da ne želi djecu donositi na klimatski nesiguran svijet.

VEZANI ČLANCI:

Antić je istaknula da je jako teško definirati "dink" - je li to trajna odluka koju je par donio, ubrajaju li se tu parovi koji još nisu donijeli odluku, može li se to staviti u kontekst generacije jer jako mladi parovi na TikToku govore da su "dink". - Ljudi si produžuju mladost na neki način, drukčije se danas živi život, ne mislim da se nužno radi o konačnoj odluci da ne žele imati djecu.No neke će, poput odluke Mirele Holy, biti konačne. - U okviru obitelji su mislili da su to pubertetske fore, a onda su s vremenom shvatili da je to doista tako. A mišljenja okoline su uvijek da je roditeljstvo nekakav prirodni životni put - dodaje Holy. No dobila je, kaže, i puno poruka podrške. Kako od žena koje su donijele istu odluku, tako i od onih koje imaju djecu, ali cijene drukčiji izbor.

FOTO Održana muška molitva krunice na Trgu bana Josipa Jelačića