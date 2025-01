Kao da je proljeće: Novi tjedan donosi iznadprosječne temperature, na Jadranu čak do 17 stupnjeva

Nakon više od tjedan dana depresivnog siječanjskog vremena, u glavnom su gradu jučer zasjale prve zrake sunca zbog čega su brojni Zagrepčani subotu proveli na otvorenome. I danas će sunca u metropoli biti tek u tragovima, najvljuje to DHMZ, i to tek u prvom dijelu dana. Potom slijedi promjenjiva naoblaka, a mjestimice na širem gradskom području može pasti i malo kiše ili poneki pljusak. Povremeno će puhati umjeren jugozapadni vjetar, na okolnom gorju i jak, ponegdje s olujnim udarima.

A u ostatku Hrvatske situacija je slična. I danas nas očekuje promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili ponekim pljuskom, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, od sredine dana i drugdje. Na istoku ujutro magla. Puhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima i jak s lokalno olujnim udarima, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 12 do 16 °C.

Početak novog tjedna obilježit će pak djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku, a bit će vjetrovito i iznadprosječno toplo. Uz više oblaka kiše će mjestimice biti na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru.

Puhat će umjeren do jak, u gorju i na sjeverozapadu na udare i olujan jugozapadnjak, a na Jadranu jako, ponegdje i olujno jugo. Minimalna temperatura zraka od 4 do 8, na Jadranu od 10 do 13 °C, a maksimalna većinom između 12 i 17 °C.