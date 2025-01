Zrak u Zagrebu pun je čestica koje su opasne za zdravlje, evo što je najveći problem i kad kreće poboljšanje

Već se pisalo o novitetima koje je nedavno uveo DHMZ, odnosno mogućnost praćenja kvalitete zraka. A zrak je ove srijede u Zagrebu bio loš. Slična situacija je i u ostatku kontinentalne Hrvatske, ali i u većem dijelu Europe. Uzrok tome su povišene koncentracije lebdećih čestica, koje predstavljaju glavni problem u kvaliteti zraka, potvrdila je u programu RTL-a Jadranka Škevin-Sović, načelnica Sektora za kvalitetu zraka u Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ).

- Kvaliteta zraka je loša i u ostatku Europe sve do sjevera s obzirom na lebdeće čestice promjera 2,5 mikrometra - rekla je pa odgovorila na pitanje koliko je ovakav zrak opasan. Pojasnila je da kratkotrajno izlaganje nije opasno, ali dugotrajno može imati ozbiljnije posljedice po zdravlje.

Kvaliteta zraka u Hrvatskoj prati se na 35 mjernih postaja na kojima se mjeri nekoliko parametara, ali glavni problem su ipak lebdeće čestice. No, zrak bi se trebao poboljšati u naredna dva dana, a to ovisi o vremenskim prilikama.

