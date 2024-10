Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend: Još su mogući pljuskovi, izdana upozorenja

Vrijeme će sutra biti promjenjivo, a u unutrašnjosti pretežno oblačno. Mjestimice se očekuje kiša, na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Češća sunčana razdoblja bit će u Dalmaciji. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno Velebita u prvom dijelu dana jaka bura, u Dalmaciji poslijepodne sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 6 do 11, na Jadranu od 12 do 17 °C. Najviša dnevna uglavnom između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 21 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za subotu je izdan i niz upozorenja. Narančasto, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je zbog vjetra za Velebitski kanal. Zbog vjetra su izdana i žuta upozorenja za riječku regiju, zapadnu obalu Istre te Kvarner i Kvarnerić.

Upozorenja zbog grmljavinskog nevremena na snazi su za gospićku, kninsku, riječki, splitsku i dubrovačku regiju. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", istaknuo je DHMZ.

Vrijeme će idućih dana, kako navodi HRT, biti sunčanije, no ne i posvuda suho. "Zbog smirivanja vremena na kopnu će idućih dana biti više sunčanih sati, osobito početkom tjedna, ali nakon jutarnje magle. Malo kiše past će na istoku i u nedjelju prijepodne, a nova kiša stići će na zapad s južinom potkraj utorka. Na Jadranu djelomice, u nedjelju i pretežno sunčano, ujutro na jugu još poneki pljusak, a zatim od utorka s jačanjem juga kiša opet na sjeveru pa posve suho vrijeme neće dugo potrajati. No vikend će se moći iskoristiti za aktivnosti na otvorenom", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.