Jaje je lajkalo više od 45 milijuna ljudi, a i dalje je misterij tko je za to zaslužan

Ovih dana niste mogli otići na internet, a da vam negdje nije iskočilo jaje koje je s više od 45 milijuna lajkova na Instagramu srušilo objavu Kylie Jenner i fotku na kojoj je kći Stormi drži za palac. Ipak, još uvijek nije otkriveno tko stoji iza profila EGG GANG, odnosno nadimka @world_record_egg koji na instagramu ima gotovo sedam milijuna pratitelja, a to je brojka o kojoj mnogi influenceri sanjaju.

>> Pogledajte video o tome kako je obično jaje srušilo rekord Kylie Jenner

[video: 28862 / ]

Portal Mashable nabrojao je koje su sve činjenice poznate o osobi koja stoji iza ovog jednostavnog, smiješnog, ali genijalnog "projekta".

Za jaje je zaslužna Henriette, kako kažu "kokoš s britanskog sela", a iza računa stoji anonimac iz Londona koji je za Independent rekao kako na svom pravom Instagram-profilu broji tek 400 pratitelja. Jaje se zove Eugene, a jedina osoba koja je do sad sumnjiva je Supreme Patty, zvijezda Instagrama koja je poznata po tome što si je uštrcala limunski sok u oči - naime, Patty se sam nije izjasnio, ali su njegovi prijatelji rekao kako bi on mogao stajati iza cijelog fenomena oko jajeta. Na Mashableu sumnjaju u istinitost te tvrdnje, no kažu kako možda i postoji šansa jer EGG GANG prati Patty na društvenim mrežama...

Koliko se "zaplela" cijela priča oko jajeta, dokazuje i činjenica da mnogi pokušavaju zaraditi na njegovoj popularnosti pa su u prodaju puštene i majice s natpisom "I liked the Egg", odnosno "Lajkao sam jaje", a prodaje se po cijeni od 19,50 dolara.

Foto: Everpress

Mnogima je jaje poslužio kao inspiracija pa je na Facebooku osvanuo i video sa zanimljivom manikurom - svaki je nokat, naime, prekriven mini jajetom, a pozornost je stavljena baš na svaki detalj.