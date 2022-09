Kako je izvedena pljačka Ine, opravdano je pitati se je li država u rukama kriminala?

Dosad se kriminal u našoj državi pripisivao pojedincima. Kad bi se neki kriminalni pipci pojavili na površini, vlast je strogo pazila da joj neki baraba iz njenih redova ne pokvari dobar glas koji je o sebi najviše sama širila. Svaki put bi zbog toga individualizirala odgovornost, da se loša slika s pojedinaca ne bi proširila na cijelu vlast. Pod sumnjom je bio jedan ministar koji je granice građevinskoga zemljišta u svojoj općini protegnuo na svoje imanje. Postoji neka razlika u cijeni, svi to znaju. Čovjek više nije ministar, ali i dalje dolazi na stranačke skupove, kao da časnom sudu stranke nije dovoljno već to što je pod optužnicom. Nije to izoliran slučaj u državi u kojoj je korupcija postala endemska bolest. Jedan drugi ministar pogrešno je izmjerio kvadraturu svoga posjeda, pa su morali doći europski mjerači da mu uzmu mjeru. Treći ministar, opet, ne zna što sve ima u posjedu, i hvali se time, kao da se uspješnost u svakoj državi računa u nekretninama, čak da su sve zakonito stečene. Jednoj je ministrici Mercedes upao u dvorište, da ni čudotvorci ne znaju kako se tamo stvorio. I tako dalje, i tome slično: ministri nisu ostali na broju, ali vlast je sita.