Božinović o uhićenju Beroša: Ovo nije dobro za Vladu, ali borba protiv korupcije ide dalje

Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović rekao je u petak kako ga je uhićenje ministra zdravstva Vilija Beroša iznenadilo, no i dodao kako je Vlada pokazala da je borba protiv korupcije na visokoj razini. "Ne mogu reći da mi je svejedno, ali ozbiljne su optužbe na račun kolege Beroša. Mene je ovo iznenadilo, međutim, bitno je da institucije koje su uključene rade svoj posao", komentirao je Božinović za Dnevnik Nove TV Beroševo uhićenje.



Naša Vlada je pokazala, već treći mandat, da je borba protiv korupcije na visokoj razini, naglasio je. "Sigurno da ovo, ako govorimo o utjecaju na Vladu, nije dobro kratkoročno. No, mi smo imali ovakvih slučajeva i uvijek se pokazalo nakon salvi kritika i optužbi da je Vlada potvrdila ono što govorimo cijelo vrijeme, a to je da postoji apsolutna sloboda rada institucija, pogotovo kada se radi o gospodarskom kriminalu i korupciji", naglasio je. Siguran sam da korupcija nije bila samo u vrijeme ove Vlade, to je i svjetski fenomen, međutim, nikad nismo imali situaciju da se jedna Vlada stvarno uhvatila u koštac protiv korupcije, poručio je ministar.

Upitan o sukobu nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i DORH-a, koji se otvorio i u ovom slučaju, te što policija radi za EPPO, a što za DORH, ministar je kazao da 'radi isto'. "Ono što dobije kao nalog, bilo od EPPO-a, bilo od USKOK-a ili DORH-a, policija radi svoj posao i radi ozbiljan posao. Ovdje se radi o visoko pozicioniranim dužnosnicima u Vladi, no policiji je ovo jedan sasvim običan dan, prosječno imaju u našem mandatu ovakvih djela gospodarskog kriminala i korupcije ima između 700 i 900", kazao je Božinović.

Na pitanje iznenađuje li ga što se u spisima EPPO-a među imenima spominje ime Hrvoja Petrača, Božinović je odgovorio da ga u ovom slučaju sve iznenađuje. Upitan o reakciji premijera Andreja Plenkovića i kako je, suprotno dosadašnjoj praksi da brani svoje ministre od Beroša oprao ruke, Božinović je rekao da 'nije oprao ruke nego da je suočen sa svime onime što se Berošu stavlja na teret dao jednu politički odgovornu izjavu'.



"Mislim da je premijer bio danas na visokoj razini", dodao je. Božinović ne vidi da bi se ovaj slučaj mogao loše odraziti na kampanju HDZ-ovog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca. "Mi se borimo protiv korupcije... Vidim danas oporbene reakcije, neki su bili na vlasti, a i onda se pričalo o nekim korupcionaškim aferama, no ovdje se ne priča, ovdje se rješava", poručio je.

