Kako izgleda jedan od rudnika u Ukrajini: Strojevi kao da su iz Ratova zvijezda, kopa se već 15 godina

Na površini, koja se čini kao da je sa stranog planeta, radi stroj koji izgleda kao da je stigao sa seta Ratova zvijezda. Ta pravokutna metalna kutija, opremljena dugom metalnom rukom, lancem i gigantskom lopatom vadi komade zemlje. Tako izgleda jedan od ukrajinskih rudnika titanija koji američki predsjednik Donald Trump možda traži dok se priprema potpisati ugovor s Kijevom o pristupu mineralima i sirovinama. Rudnik se nalazi u regiji Žitomir na sjeverozapadu zemlje, a u vlasništvu je Group DF, međunarodne zbirke tvrtki koju je osnovao ukrajinski biznismen.

Samo na ovoj lokaciji, tvrtka kopa već 15 godina. Direktor rudarstva kaže da će biti potrebno najmanje 200 godina - vjerojatno i više - da se izvadi sva ruda titanija iz Ukrajine. "Ukrajina je europsko središte titanija. To je činjenica", rekao je Dmytro Holik, direktor Grupe DF za rudarstvo. "Naša tvornica proizvodi oko 15.000 tona ilmenita mjesečno, odnosno približno 200.000 tona godišnje", rekao je. Jedna tona vrijedi oko 250 dolara. Ilmenit je primarna ruda titanija - iznimno koristan materijal koji se koristi u nizu proizvoda - od boja do zubnih implantata. Kao lagan, izdržljiv metal, također je vrijedna komponenta u oružju. Međutim, titanij izvađen iz nalazišta u Žitomiru koristi se samo u civilnim proizvodima, navodi Sky News.

Holik je rekao da bi pozdravio američka ili bilo koja druga strana ulaganja u Ukrajinu kako bi se zemlji pomoglo da poboljša svoju sposobnost vađenja mineralnih rezervi. "Postoji obilje sirovina", rekao je. "Trenutno našim lokalnim investitorima jednostavno nedostaje financijska sposobnost za financiranje velikih tvornica, pogona za duboku preradu i naprednih tehnologija..."

"Ako veliki međunarodni investitor uskoči - onaj s dugoročnom vizijom, ne samo na pet ili 10 godina, već na 40 do 50 godina - to bi promijenilo igru." Rekao je da njegova nacija ima znanstvenike, inženjere i druge kvalificirane stručnjake. "Ono što Ukrajini trenutno nedostaje su ulaganja i napredne tehnologije, koje bi se mogle razviti kroz partnerstva." Rekao je da će to omogućiti rudnicima da se moderniziraju i poboljšaju svoju sposobnost vađenja minerala iz tla. Ali, Holik je rekao da je važno da bilo koji investicijski posao koristi Ukrajini.

"Radi se o tome da ja, moja obitelj i moji sugrađani mogu raditi s povjerenjem u budućnosti. Radi se o tome da zemlja bude sigurna. U idealnom slučaju, dio ove dobiti trebao bi ići u obranu i sigurnost kako bi se Ukrajina mogla zaštititi." Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također želi iskoristiti svoj sporazum s američkim predsjednikom Trumpom kako bi osigurao američku vojnu potporu protiv Rusije u slučaju dogovora o prekidu vatre.

Sky News dobio je uvid u to kako izgleda iskapanje titanija. Naime, ogroman bager koristi se za kopanje gornjeg sloja gline prekrivene travom, do dubine od oko 15 metara gdje se nalazi ilmenit. Može proći i oko šest mjeseci da se dođe to te točke. Bager zatim radi još šest mjeseci, mukotrpno grabeći ogromne komade pijeska. Pijesak sadrži različite količine titanijeve rude - od 1 % do 10 %. Potom se miješa s vodom i ispire duž velikih cijevi koje su povezane s dva pogona za preradu. U jednom od pogona titanij se obogaćuje na oko 70 %. Zatim se prenosi u drugu tvornicu gdje se suši unutar golemih rotirajućih cijevi, prije nego što se prođe kroz strojeve da se obogati do 97 %. U tom trenutku titanij je spreman za izvoz.