Kako će glasati Sabor? Samo dvije stranke stale uz Milanovića: 'Ne želimo Finsku i Švedsku u NATO-u'

Do zadnjeg trenutka govorit ću i upozoravati da je zadnja na Saboru koji može ili ne mora dići ruku za ratifikaciju tog pristupa. To ne bi bio čin protiv Švedske i Finske, nego za Hrvatsku. Vjerujte da bi se istog trenutka rodio interes za Hrvatsku i njezine probleme. Ratificiramo li to bez ispaljenog krika, mi smo poklonili jedino obiteljsko srebro, jedinu polugu utjecaja, da bismo eventualno riješili problem koji nam se događa, ne na Dnjepru, nego na Uni.



Poručio je to u srijedu predsjednik države Zoran Milanović i time još jednom apelirao na saborske zastupnike da, kada sporazum o ratifikaciji pristupa Finske i Švedske NATO-u dođe u parlament, ne glasaju za to a da se prije ne riješi pitanje izbornog zakona u susjednoj BiH.