Josip Dabro na razgovoru u USKOK-u

Josip Dabro je, kako se neslužbeno doznaje Jutarnji list, trenutačno na razgovoru u USKOK-u. Navodno s istražiteljima razgovara o slučaju Hrvatske šume, s obzirom na to da je u javnosti isticao da se tamo suočio s leglom kriminala.

Podsjetimo, bivši potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josip Dabro (DP) podnio je ostavku nakon što je u javnost dospjela snimka na kojoj iz automobila kroz prozor puca iz pištolja. Ispalio je 15 hitaca. No, on se usprkos ostavci na mjestu ministra vraća na posao, no u Hrvatski sabor. Dabro je u ponedjeljak podnio zahtjev za aktiviranjem saborskog mandata. O tome će, prvo, svoje mišljenje reći Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP), a zatim i sam Sabor. Dabru je u DP-ovim saborskim redovima mijenjala zastupnica Ivana Mujkić, što znači da će, kad se on vrati, ona napustiti Sabor.

Nakon što je dao ostavku, Dabro je izjavio kako je premijeru Andreju Plenkoviću rekao da se u Ministarstvu "raspad sustava" i da je u Hrvatskim šumama "leglo kriminala". Rekao je i kako se sada stvari o njemu iznose van jer je uvidio kriminal u HŠ-u. Šef Hrvatskih šuma Nediljko Dujić je potvrdio da USKOK provodi izvide u toj državnoj tvrtki. N1 doznaje da su se istražitelji fokusirali na detalje iz kaznene prijave što ju je podnijela sama uprava Hrvatskih šuma. Prema toj prijavi, nižerangiranim voditeljima u Slavoniji na teret je stavljeno oko 150 milijuna eura štete napravljene Hrvatskim šumama jer nisu prodali drvenu građu iz šuma koje su u srpnju 2023. stradale u snažnom nevremenu. Dabro je Upravi Hrvatskih šuma odbio dati tzv. razrješnicu za poslovanje u 2023. godini. Razrješnicu im je mogao dati jer on kao ministar činio skupštinu Hrvatskih šuma. No, nije ju potpisao nakon što je vidio rezultate revizije poslovanja.