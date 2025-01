Još malo proljeća pa dolazi zahladnjenje, temperatura će pasti i za 10 stupnjeva

Proljetne i iznadprosječne temperature kojima svjedočimo posljednjih dana će se nastaviti i danas. DHMZ piše da će u većini krajeva bit će djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Oblačnije uz malo kiše bit će mjestimice na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 12 do 16 stupnjeva Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na sjevernom Jadranu i u gorju mjestimice i jak, a u drugom dijelu dana u Dalmaciji jugo.

Ni sutra neće biti znatno drugačije. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice jutarnja magla. Oblačnije će biti na istoku te na jugu zemlje, gdje može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od-2 do 2, na Jadranu od 6 do 11°C. Najviša dnevna od 11 do 16 °C. Što se tiče prognoze za ostatak tjedna, prognoza je da će i dalje biti sunčano, ali s padom temperature pa tako se već od vikenda očekuje da će biti i do 10 stupnjeva hladnije.

VEZANI ČLANCI:

Zbog nepovoljnih vremenskih linija danas su u prekidu su brojne katamaranske, brodske i trajektne linije, izvijestili su iz Hrvatskog auto- kluba (HAK). Konkretno u prekidu su: trajektne linije - Zadar-Bršanj-Rava-Rava Mala, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ. U prekidu su i katamaranske linije : Split-Stari Grad, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split , Split-Hvar-Vis , Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar , Jelsa-Bol-Split, Split-Rogač te dvije brodske linije: Vodice-Šepurine-Prvić Luka-Zlarin-Šibenik i Zadar-Sali-Zaglav, Mali Lošinj-Unije-Susak, Komiža-Biševo, Orebić-Korčula.

>>Znanstvenici predvidjeli: Hrvatski grad među prvima koji će biti potpoljeni zbog globalnog zatopljenja>>