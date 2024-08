Je li se tragedija dogodila zbog nedavne izmjene i neiskustva dva glavna čovjeka na prastarom brodu?

"Ako je hidraulika, onda se ne može dogoditi da rampa padne. Ako je to bio brod na sajlu, moguće je da je došlo do pogreške kada je rampa puštena do pola i da se zapovjednik zaboravio. Ali zašto i kako se to moglo dogoditi, e to se i mi pitamo, mi koji ljeti radimo i po 12 sati bez prestanka na najprometnijim linijama. Nemaš se kad odmoriti kako treba, a i da si najpametniji i najsmireniji, koncentracija padne i nama koji nemamo toliku odgovornost", govori nam šokirani djelatnik Jadrolinije o tragediji u Malom Lošinju, gdje su život izgubila tri čovjeka, a jedan je teško ozlijeđen.

Vjeruje da će idućih dana biti sve teže. Prepričava nam potom o čemu se priča među djelatnicima dok traje istraga, tko je odgovoran za tragediju koja je potresla Hrvatsku. Kaže da ništa što izgovori neće vratiti živote izgubljenih kolega, ali možda upozoravanje i suočavanje s problemima može spriječiti nove tragedije. "Puno je tu kaosa. Nitko ne upire prstom, ali…", naš sugovornik zastaje pa nevoljko nastavlja:

"Priča se da je do tragedije na tom brodu došlo zbog promjene dvojice vodećih ljudi na brodu. Navodno su ih prije nekoliko dana unaprijedili, kapetana i noštroma, i ako je stvarno i prije bilo problema s rampom i ako je istina da su oni tek došli i napredovali, možda se nisu snašli, možda nisu znali, možda su se zaboravili ili bili preopterećeni."

Međutim, naš sugovornik ističe jednu stvar. "Brodovi moraju biti noviji. Ne smije se prevoziti ni putnike ni posadu na brodu koji je bio predviđen za otpis. Uvijek brod može proći remont, kontrolu, ali to smisla nema. Danas postoji toliko tehnologije koja sprječava ljudske greške, ako je uopće razlog ljudska greška, a mi se vozimo u brodovima starim desetljećima", rekao nam je.

VEZANI ČLANCI:

I još jedna osoba upoznata sa stanjem u Jadroliniji je ogorčena. Kaže da ljudske živote ništa neće vratiti, ni istraga, ni ostavke, ni kazne, ali da se hitno mora nešto riješiti. "Bit će rasprave o ovom i tko zna čega sve, ali bojim se da će se i to zaboraviti s vremenom, a onda? Hoće li se nešto poduzeti ili ćemo ostati u pogibelji i mi i putnici. I kome je do turizma, zarade, ugleda Hrvatske u svijetu u ovim trenutcima kad obitelji stradalih oplakuju svoje koji su samo radili svoj posao. Netko mora odgovarati, ali prije svega treba osigurati normalne uvjete i donositi ispravne odluke", rekao je i zaključio: "Možda se na kraju ispostavi skroz nešto treće, ali moramo saznati što se i zašto dogodilo jer ovo je velika tragedija."

FOTO Ovo je rampa koja je usmrtila pomorce