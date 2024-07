Je li ovo najgora devastacija u Dalmaciji? Pogledajte što su ljudi napravili od Segeta i okolice Trogira

Ako se poput nas često vozite Jadranskom magistralom na potezu od šibensko-kninske do splitsko-dalmatinske županije, proći ćete rajskom dionicom, preko Bila I Primoštena, preko Marine do Segeta, gdje posljednjih dana gore sumnjivi požari: No, to su scene na koje smo u trogirskoj okolici nažalost već naviknuti, upravo kao I na devastaciju koja je duž nekih 15-ak kilometara magistrale od Segeta do Okruga gornjeg, jedna od najbolnijih i najgorih u čitavoj Dalmaciji.

Gore nego u ratu 90-ih

Večernji list, istražujući motive požara koji je buknuo kod apartmanskog naselja Medena, snimio je niz fotografija I snimio stotine nezamislivih arhitektonskih rješenja I graditeljskih pothvata koji su nepovratno devastirali krajolik I predivna mjesta na dalmatinskoj obali. Ruši se i gradi, kroz šumu, uz obalu te duž glavne državne ceste, čak i u oštrim zavojima niču devetokatnice sa ostakljenim balkonima koji strše praktički na magistralu, zemljišta se pretvaraju u betonske platoe za golema parkirališta, a nedostatak prostora rješava se projektiranjem niza čudnovatih kućica koje je bilježe kao poslovni prostori, borovi ničice nestaju pod teškom mehanizacijom investitora. Zakoni I bilo kakva namjera prostornog planiranja uspješnim manevrima se izbjegavaju i sve glatko funkcionira desetljećima, nikome ništa od kaosa koji možete vidjeti na fotografijama Ivane Ivanović u galeriji užasa koji smo na terenu snimili – očito nije sumnjivo, nakaradno ni bespravno. Očito je to je jer se duž Dalmacije i dalje krči nemilice, melju se brda i ostavlja devastirana zemlja koja je mjestimice uništena gore nego u Domovinskom ratu 90-ih.

Najdugovječniji lokalni šerif Dalmacije

Općinom Seget od 1993. godine vladao je 27 godina u kontinuitetu Vinko Zulim, jedan od najdugovječnijih lokalnih šerifa, sve dok nije uhićen zbog pronevjere javnog novca te je pod optužnicom jer je novac za reprezentaciju popio i pojeo po restoranima, a sredstva pravdao tako da bi naveo da je ugošćavao razne udruge ili župana. Dvije godine bio je i saborski zastupnik, a poznat je bio po tome što svog saborskog mandata nije izgovorio nijednu rečenicu. Nakon Zulima vlast preuzima, kako su ga nazvali domaći, njegov sekundant i općinski pročelnik Ivo Sorić koji uspješno tu stoji do danas. Unatoč brojnim nepravilnostima, provođenju natječaja bez plana za upravljanja pomorskim dobrom, prijavama za obiteljska i druga pogodovanja te sveopćem neredu u dalmatinskom mjestu, Sorić i HDZ-va većina beskompromisno drže uzde vlasti i upravljaju mjestom. Oporba su im nezavisni vijećnici s liste 'Vrime je', koji godinama ukazuju na mogući kriminal te trpe prijetnje i zastrašivanja. Jedan od njih, Ante Barada, za Večernji list objašnjava kako je uništeno njegovo mjesto u zadnjih 20-ak godina.

Kako je uništeno prekrasno mjesto u srcu Dalmacije?

"Vrlo jednostavno, riječ je o građevinskoj mafiji. Kroje je prostorni planovi koji se donose kroz općinsko vijeće, u dogovoru s općinskim načelnicima i gradonačelnicima. Ruka ruku mije, svatko dobije svoj dio kolača i zato danas jesmo tu gdje jesmo. Ne želim to gledati u svom mjestu, zato sam ušao i u političku borbu, a posljednja situacija samo je kap u moru onoga što Seget trpi već desetljećima. Mogli bismo danima nabrajati sve kaznene prijave koje smo podnosili, inkriminacije je toliko da je teško sve to sažeti, no stvari zbog nedostatne infrastrukture i potpune devastacije hitno treba staviti u neke normalne okvire", kaže Barada.

"Na šetnicama nemamo ni koševe za smeće, nesređeni su katastarski planovi, nemamo igralište za djecu, školsku dvoranu, nemamo apsolutno ništa osim devastacije, a tako je još od 1993. godine otkako je HDZ ovdje na vlasti. Što naši mještani imaju od silnih zgradurina i apartmana? Apsolutno ništa. Mjesto je prenapučeno, zbog prevelikog opterećenja ostajemo konstantno bez električne energije, slab je pritisak vode, ulice su preuske, praktički neupotrebljive za stanovnike, imamo komunalne naknade, a Općinsko vijeće ove godine izglasalo je da se ta sredstva mogu trošiti nenamjenski, iako Zakon o komunalnim doprinosima nalaže da se sredstva moraju trošiti namjenski isključivo za komunalne stvari.", zaključuje nezavisni općinski vijećnik u razgovoru za Večernji.

