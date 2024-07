Motiv borba za koncesiju pomorskog dobra? 'Pucaju mi ispred kuće, ovo je tek početak, ali neće me zaustaviti'

Osnovano se sumnja da je požar koji je 18. srpnja buknuo u blizini apartmanskog naselja i hotela Medena u Seget Vranjic u izazvan namjerno, izvijestilo je Općinskog državno odvjetništvo u Splitu nakon provedenih dokaznih radnji i prvog ispitivanja 35-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg je policija u filmskoj akciji uhitila u Prometovom autobus, a sudac istrage na prijedlog dežurne zamjenice općinskog državnog odvjetnika osumnjičeniku je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 35-godišnjak 18. srpnja 2024., u Seget Vranjicu, upaljačem zapalio suhu travu na dva mjesta u borovoj šumi, u blizini apartmanskog naselja i hotela, i tako izazvao požar koji se proširio i zahvatio osam hektara borove šume. Osnovano se sumnja da je postupao u nakani izazivanja požara svjestan kako time može neposredno ugroziti živote i zdravlje gostiju i osoblja navedenih objekata te druge osobe koje su tu bile, kao i navedene objekte i imovinu. U smještajnim jedinicama apartmanskog naselja i hotela u tom je trenutku boravilo oko 2500 gostiju dok je u smještajnim jedinicama auto kampa boravilo oko 1900 gostiju – službeno je priopćeno iz Općinskog državnog odvjetništva u Splitu.

Pozadina ove priče, kao i mogući motivi podmetanja požara na atraktivnoj lokaciji, također poprimaju filmske razmjere, jer kako je Večernji list doznao na terenu od dobro upućenih izvora osumnjičenik je poznat kao problematična osoba, koja je u stanju za sitnu korist, doslovno i gajbu piva napraviti bilo kakav nered, a psihijatrica koja je s njim razgovarala u procesu istrage ustvrdila je kako 35-godišnjak ima problema s alkoholom. On se pred istražiteljima pokajao I priznao da je podmetnuo požar na dva mjesta, no nije mogao objasniti zašto je to učinio. Policija je priopćila kako je vatra planula u borovoj šumi uz čiju se istočnu stranu nalaze apartmani i hotel, dok su na zapadnoj strani smještajne jedinice autokampa. Kako Večernji neslužbeno doznaje, mogući motiv paleži i dovođenja u opasnost života tisuća gostiju koji su u trenutku požara boravili u apartmanima i hotelu ;Medena, borba je za koncesiju pomorskog dobra.

Plan za upravljanje pomorskim dobrom općine Seget trebao je biti donesen do kraja prošle godine, ali do izglasavanja nikada nije došlo Ipak, natječaj za izdavanje dozvola za pomorsko dobro raspisan je u veljači 2024. godine Istog dana kada je planula šuma kraj Medene, buknuo je požar i na zemljištu koje je u vlasništvu obitelji Ante Barade, aktualnog vijećnika u Općinskom vijeću Segeta s Nezavisne liste ‘Vrime je’. Večernji list razgovarao je s 39-godišnjim Baradom koji se godinama ukazuje na moguće kriminalne radnje i devastaciju Segeta. Kako nam je kazao, prije desetak dana on je sa svojim kolegom Lukom Jadrićem, također aktualnim oporbenim vijećnikom, pozvan u Medenu na proslavu završetka investicije teške osam milijuna eura, u sklopu koje su izgrađena četiri vanjska bazena te je 250 apartmana kategorizirano s četiri zvjezdice.

Ante Barada nezavisni vjecnik opcine Seget

Na proslavi je bio i Danko Končar, predstavnik LNS grupe koja je vlasnik kompleksa Medena. Tu kreće zaplet događaja u čijem središtu je natječaj za izdavanje koncesije na pomorskom dobru, a koji je u međuvremenu dospio i pod istragu DORH-a. Večernji list još 12. lipnja izvijestio je o spornom natječaju kojim se bave inspekcije s obzirom na to da, sudeći po odgovoru koji smo dobili od Splitsko-dalmatinske županije, u trenutku raspisivanja natječaja Općina Seget nije imala sve potrebne suglasnosti za Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Seget za razdoblje 2024. – 2028. godine na temelju kojega je javni natječaj i raspisan. Splitsko-dalmatinska županija potvrdila nam je 29. svibnja kako oni nisu dali suglasnost za Plan upravljanja pomorskim dobrom.

Novinarka Večernjeg lista Slavica Vuković od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje je u travnju, s obzirom na zaprimljene predstavke, od Općine Seget zatražilo da im dostavi Plan upravljanja pomorskim dobrom, dobila je jasan odgovor da Plan upravljanja pomorskim dobrom, kako bi bio u skladu sa zakonskim odredbama, mora zadovoljiti sve propisane uvjete, uključujući i propisane suglasnosti, te se u protivnom se ne može smatrati važećim i iz čega proizlazi da nije moguće ni postupati u skladu s istim.

“Kako bismo utvrdili radi li se o postupanju na pomorskom dobru koje nije u skladu s važećim zakonskim propisima, bit će upućena inspekcija nadležne Lučke kapetanije”, najavili su tada iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te potvrdili kako je Lučka uprava izdala suglasnost. Nešto više od mjesec dana kasnije Medenu je umalo progutala vatrena stihija, a član vijeća Ante Barada ne vjeruje da je riječ o slučajnosti.

- Pozvani smo nedavno na proslavu kao i svi drugi vijećnici, direktorica turističke zajednice Seget te načelnik općine Sorić. Međutim, na proslavi se nije pojavio nitko osim mene i mog kolege Luke Jadrića. Mi smo se odazvali kao I svaki put kad smatramo da je riječ o nečemu što je dobro I pozitivno za naše mjesto. Na proslavi je bio i Danko Končar s kojim nismo povezani na bilo koji način, ne financira nam kampanju, a to smatram potrebnim naglasiti jer su brzo krenule razne teorije, jer ova priča nije od jučer, priča nam Barada.

- Indikativno je da su unutar posljednja tri mjeseca tri puta buknuli požari ispod moje obiteljske parcele, a u posljednja dva tjedna gorjelo je dvaput. Je li to poruka meni ili možda Končaru, ja to ne mogu tvrditi jer dokaze za to nemam, međutim nije prvi put da se ovakve stvari događaju. U borbi sam protiv načina vladavine HDZ-a, odnosno bivšeg načelnika Vinka Zulima i aktualnog načelnika Ivana Sorića još od 2011. Godine te sam doživio uistinu puno toga, od privođenja, do podvrgavanja poligrafu i pucnjave ispred svoje kuće. Također, zabilježen je i pokušaj provale u moju kuću I ispisani su prijeteći grafiti. U zadnje vrijeme stvari izmiču kontroli jer se naša borba vijeću intenzivirala. Osobno smatram da su aktualni vlastodršci i moćnici prisiljeni ići na ovakve metode. Nedavno mi je putem telefona prijetila osoba sličnog backgrounda kao osumnjičenik za potpalu zadnjeg požara kraj medene. Policija mu je nakon moje prijave kod kuće pronašla oružje. Čvrsto vjerujem da se ovaj put dogodilo sličan scenarij, odnosno pokušaj zastrašivanja koji neće proći, poručuje Barada.

