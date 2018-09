Uhićen Brkićev kum koji mu je bio i vozač: Vargi dojavio da ga istražuju

Jedna osoba uhićena je jutros u Zagrebu zbog sumnje da je Franji Vargi dojavila da se nad njim provodi kriminalističko istraživanje u aferi ''Mamićevi SMS-ovi''.

Riječ je o Blažu Curiću, vozaču ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića. Vozača se sumnjiči za sprečavanje dokazivanja, za rušenje tajne istrage.

Curić je krsni kum sina Milijana Brkića i bio mu je vozač dok je Brkić bio glavni tajnik HDZ-a. Curić je umirovljeni branitelj, a u HDZ-u kao i u Ministarstvu poljoprivrede radio je na ugovor o djelu.

VIDEO Privođenje Blaža Curića na ispitivanje u USKOK

Varga je uhićen i pritvoren tijekom vikenda zbog sumnje da je lažirao SMS-ove kojim je Zdravko Mamić mahao u javnosti malo prije nego što mu je sud u Osijeku izrekao nepravomoćnu presudu.

Mamić je tvrdio da su ti SMS-ovi dokaz neprimjerene komunikacije između tadašnjeg državnog odvjetnika Dinka Cvitana i osječkih sudaca.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić na ulasku u Vladu danas nije želio komentirati informaciju da je uhićen njegov vozač jer je bivšem MUP-ovu informatičaru Franji Vargi dojavio da je pod mjerama policije.

– Nemam što komentirati. Čuo sam da je uhićen jedan od vozača koji rade u Ministarstvu poljoprivrede, a vozi, između ostalih, i mene. Svaka čast MUP-u i DORH-u, očekujem da će apsolutno svi koji su u ovoj aferi imali prste biti procesuirani i na pravi način kažnjeni – kazao je Tolušić.

I ministar uprave i politički tajnik Lovro Kuščević kratko je kazao kako je o cijeloj SMS aferi koja se veže i uz neke HDZ-ovce čitao u medijima.

– USKOK je pokrenuo istragu i dok ona ne završi, ne bi bilo dobro komentirati – rekao je Kuščević. S obzirom na to da se priča veže uz Milijana Brkića, upitan je ima li problema između Plenkovića i Brkića.

– Nisam osjetio da postoje određeni problemi dublje prirode. Mislim da oni funkcioniraju kako funkcioniraju predsjednik i njegov zamjenik – kazao je Kuščević. Upitan da objasni prijašnju izjavu "da nitko ne smije štetiti stranci", Kuščević je rekao da je njemu bitno da se bilo kakve kriminalne stvari ne događaju uz blagoslov vrha stranke odnosno bilo koga u stranci.

Na komentar kako Branimir Glavaš optužuje Brkića da on stoji iza prosvjeda u Vukovaru, Kuščević odgovara:

– Gospodin Brkić jasno je rekao da svi suosjećamo sa žrtvom Vukovara, da je potrebno procesuirati ratne zločine, ali da se to ne rješava prosvjedima nego da to rade za to nadležne institucije – kazao je Kuščević.

– Prvi sam put čuo za njega kad se otvorila ova afera, ne znam tko je, niti bih ga prepoznao – odgovorio je HDZ-ovac Branko Bačić na pitanje novinara je li ikad vidio Vargu u stranci.

Rekao je i kako je razgovarao s Gordanom Jandrokovićem i da mu je on rekao kako ''nema pojma'' tko je Varga.

– Jandroković nema nikakve veze s Vargom – odgovorio je Bačić na komentar kako postoje insinuacije da je Varga pri uhićenju tražio da se pozove Jandrokovića, prenosi N1.

Izjavio je i da je maloprije doznao da su Brkić i uhićeni vozač kumovi.