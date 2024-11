Grmoja: Smiješno je slušati Turudića da nije znao što radi EPPO

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić žalio se u Saboru na zaostatke i nedostatak ljudstva, a sada se tuku s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) oko slučaja Beroša, poručio je to Mostov zastupnik i predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja, nakon što je sud potvrdio istražni zatvor bivšem ministru zdravstva Viliju Berošu i poduzetniku Saši Pozderu. Grmoja je pred novinarima poručio kako je uhićenje Beroša bilo očekivano, ali zanimljivim smatra sukob nadležnosti između DORH-a i EPPO-a kojem svjedočimo.

- Glavni državni odvjetnik žalio se da u 2024. imaju 10.000 predmeta više, zaostatak je uz to 9.000 neodrađenih predmeta, žalio se na mali broj ljudstva... A sada vidimo da se tuče s EPPO-om oko ovog predmeta koji je ionako kompleksan. Zašto ne puste EPPO da odradi posao, uostalom oni su, vidjeli smo, prije započeli istragu, još u srpnju, a DORH se ovime bavi tek nekoliko tjedana. EPPO je obuhvatio veći broj osumnjičenih, ima više dokaza... Mogu pretpostaviti zašto DORH pokušava uklizati u ovaj predmet i oteti ga - poručio je.

- Meni ovo sve smrdi na to da se pokušava zaustaviti da krakovi ove istrage ne odu puno dalje od samog Beroša koji je očito morao otići. Pitanje je do koga bi ovo sve došlo, možda i do samog vrha - objasnio je. Novinari su pitali Grmoju i brine li ga situacija iz sigurnosnih razloga, s obzirom na to da je obitelji Petrač omogućeno na vrijeme da odu iz Hrvatske pa se može pretpostaviti da je ponovno došlo do curenja informacija.

- Curenje informacija iz istraga izgleda HDZ-ovcima ne paše samo kad procure određeni inicijali, ovo ostalo sve može i igra. Kada se provodi takva istraga moguće je da je došlo do određenih ljudi, tako da je smiješno slušati od glavnog državnog odvjetnika da oni nisu znali što radi EPPO, jasno je da je to nemoguće. Ono što me najviše zabrinajva je činjenica da se pokušava spriječiti da istraga obuhvati veći broj ljudi povezan s vrhom vlasti. Upravo slučaj Petrača pokazuje da je EPPO otišao puno dalje, ali ćemo vidjeti što će reći glavni državni odvjetnik.

Kada jedno tijelo krene prije u istragu i detaljnije joj je pristupilo ja mislim da ne bi trebalo biti dvojbe tko bi tu istragu trebao voditi. Brojni će pitati jesmo li mi suverena država kada nam EPPO vodi istrage, ali je ova vlada na to pristala. Ja bih kao suverenist volio da imamo snažan DORH koji će sam provoditi istrage, ali je ovdje očito dopušteno EPPO-u da se bavi slučajevima pronevjera europskog novca. Započeli su ovaj slučaj. DORH ima toliko posla pa ne znam zašto se žele ovime baviti, ima posla kod drugih najviših državnih dužnosnika, poduzetnika, tajkuna itd. Malo je prostora u zatvoru koliko za DORH ima posla - poručio je.