'Janša ne treba računati na pozivnicu za Bijelu kuću. Bizarno je uplitati se u američke izbore'

Peter Galbraith poznat nam je kao prvi američki veleposlanik u Hrvatskoj, ali za intervju na temu ovotjednih predsjedničkih izbora u Americi važan je još jedan podatak iz njegove karijere. Prije dolaska u Hrvatsku, četrnaest je godina radio za Odbor za vanjsku politiku američkog Senata, u kojemu je senator Joe Biden bio dugogodišnji član.

– Vrlo ga dobro poznajem i osobno – kaže Peter Galbraith tijekom našeg telefonskog intervjua, vođenog u četvrtak, dok Biden još nije proglasio pobjedu na predsjedničkim izborima, ali je bio na korak do nje. Na kraju razgovora Galbraith iz osobnog iskustva nudi i jedan sočan detalj iz senatskih dana, kad je Biden suradnicima govorio: “Don’t bullshit the bullshiter.”

Ali o tome kad do toga dođemo… Za početak, pitamo Galbraitha je li očekivao sve ovo: ne samo Bidenovu izglednu pobjedu nego i cijeli kaos s predsjednikom Donaldom Trumpom koji se preuranjeno i bez dokaza proglasio pobjednikom, žrtvom nekakve masovne prijevare i zatražio da se prestanu brojiti glasovi birača.

– Očekivao sam obje stvari. Ankete su pokazivale da je Biden u znatnoj prednosti. Kad se sve zbroji, bit će u znatnom vodstvu po ukupnom broju glasova, a nadomak je većini broja elektora. Pobijedit će u Pennsylvaniji, to će ga prebaciti preko potrebnog broja elektorskih glasova. Vrlo će vjerojatno dobiti Georgiju i vjerojatno će dobiti Nevadu, a za Arizonu nije baš tako jasno. Ali, kako god bilo, imat će potreban broj elektorskih glasova. Što se tiče reakcije Donalda Trumpa, to je potpuno u skladu s njegovim karakterom i to me uopće nije iznenadilo. On je predsjednik koji nikad nije poštovao norme demokratske zemlje.

Ali, svejedno, iako je to kod Trumpa očekivano, ipak je šokantno vidjeti američkog predsjednika koji preuranjeno proglašava pobjedu i prebrojavanje glasova naziva prijevarom!? Pomalo izgleda kao scena iz filma o diktatoru ili autokratskom lideru negdje u svijetu, koji bi zbog toga odmah postao predmet kritika State Departmenta.

Zasigurno. Da je neki strani lider u trenutku kad gubi izbore tražio da se prebrojavanje glasova zaustavi i rekao da želi to predati na odlučivanje stranački obojenom pravosuđu, SAD bi predvodio zemlje koje bi kritizirale takvo ponašanje. Ali, neovisno o tome što Trump govori, nema nikakve akcije u tom smjeru. Trump je izgovorio 40 tisuća laži u svom mandatu. Praktički je proglasio rat dijelu zemlje, odnosno saveznim državama koje nisu glasale za njega. On je milijarder koji plaća 750 dolara poreza godišnje. Sve je to apsurdno. Tako da je ovakvo ponašanje očekivano. Bilo bi šokantno da se sada ne ponaša konzistentno i u skladu s dosadašnjim ponašanjem. Osim toga, unaprijed je rekao da će to učiniti. Rekao je da izbori nisu pošteni ako on ne pobijedi.

Ali ulozi su ipak preveliki da bi nas to samo zabavljalo. Strahujete li da bi ovo moglo voditi u ustavnu krizu ili čak u nerede na ulicama?

Postojat će jasan pobjednik, a to je Joe Biden, koji će osvojiti dovoljnu većinu i neće biti uporišta da se ide na Vrhovni sud. Da su ovo bili izbori s tijesnim rezultatom, onda bi zemlja bila suočena s problemom. Ali ovo nisu tijesni izbori. Biden je dobio 7 ili 8 milijuna glasova više od Trumpa i osvojit će ključne države s uvjerljivom razlikom. Cijeli proces ipak pokazuje da SAD nema mnoge demokratske osigurače koje promoviramo u drugim zemljama. Kad sam ja bio veleposlanik u Hrvatskoj, moj je posao bio da promičem demokratske institucije i prakse u zemlji koja je izašla iz višedesetljetnog autoritarizma. Sad smo u situaciji da možda hrvatski veleposlanik u SAD-u može biti u poziciji da poziva na poštivanje demokratskih institucija u Americi. Ponašanje američkog predsjednika danas je zaista ponašanje kakvo bi američki diplomati kritizirali u ranijem razdoblju.

Što mislite da će Trump raditi nakon odlaska iz Bijele kuće?

Mislim da će imati problema. Prvo, kao biznismen nije baš bio uspješan i sada ima možda oko milijardu dolara duga koji će morati platiti u sljedeće četiri godine, a on taj novac nema. Drugi problem za njega je da će se dogoditi kazneni progon. Suočit će se s progonom zbog, primjerice, plaćanja ljubavnici koja je bila pornoglumica. To su bila kaznena djela zbog kojih je njegov odvjetnik osuđen na zatvor. Suočit će se s mogućim progonom zbog porezne prijevare i prijevare s osiguranjem. To su samo slučajevi za koje znamo, možda postoje i drugi. Čekaju ga znatne pravne poteškoće i zato je tijekom kampanje i govorio da bi mogao napustiti zemlju ako izgubi.

Ali iza njega je prilično snažna biračka baza, to se sada pokazalo i na ovim izborima. Snažna i motivirana baza koja ga podržava. Mislite li da će pokušati dodatno zapaliti te ljude kako bi se zaštitio?

Da, mislim da hoće, jer ne radi se o osobi koja bi stavila nacionalni interes ispred svog osobnog interesa. Uvijek je bitan samo njegov interes. Siguran sam da će uslijediti teško razdoblje do 20. siječnja, puno prigovaranja i postupaka koji će otežati stvari izabranom predsjedniku Bidenu. Znate, postoji dobra praksa da bivši predsjednici ne kritiziraju svoje nasljednike. Toga kod Trumpa neće biti: očekujem da će Trump sigurno potpaljivati vatru prema Bidenu. Kad kazneni progon počne, a mislim da će početi, očekujem da će on govoriti kako je to politički progon, premda neće biti politički progon jer to vode karijerni tužitelji. Ali on će to pokušati politizirati i zapaliti svoju bazu. Možda će to raditi iz Moskve, ne znam.

Kakva mislite da bi mogla biti politika Bidenove administracije prema jugoistočnoj Europi?

S Bidenom imate američkog predsjednika koji je iznimno dobro informiran, koji je odigrao vrlo važnu ulogu u određivanju američke politike prema BiH, koji je zagovarao ukidanje embarga na oružje, s čime sam se i ja osobno slagao, iako to nije bio stav tadašnje administracije. Bio je učinkovit u mobiliziranju podrške za BiH, ali i za Hrvatsku, jer to je bila zajednička borba. I kasnije za Kosovo. Bio je također veliki podupiratelj ulaska Hrvatske u NATO.

Ali kakve će poteze povlačiti prema jugoistočnoj Europi sada, posebno nakon onog Trumpova primanja predsjednika Srbije i premijera Kosova na potpisivanju navodnih mirovnih sporazuma u Ovalnom uredu?

Prva stvar koju ćete vidjeti je normalna diplomacija i profesionalno ponašanje. Neće se događati šou s puno napumpanih očekivanja i s malo toga postignutog. Vidjet ćete opreznu američku diplomaciju kakvu ste vidjeli 1990-ih u Hrvatskoj, primjerice, s Erdutskim sporazumom, u BiH s Daytonskim sporazumom, na Kosovu s proglašenjem neovisnosti od Srbije. Takva vrsta promišljene, dobro pripremljene diplomacije. Umjesto korištenja amatera poput Richarda Grenela i organiziranja bizarnih sastanaka u Ovalnom uredu. Nećete imati priopćenja koja su odmah potom demantirana kad ljudi kažu da to nije nešto što na što su se obvezali. Vidjet ćete nešto profesionalno. I prema jugoistočnoj Europi i diljem svijeta. Nećete vidjeti diplomaciju koja se vodi putem Twittera. Nećemo povlačiti naše vojnike iz Afganistana na temelju tweeta. Nećemo davati zeleno svjetlo Turskoj da napadne naše kurdske saveznike mjesec dana nakon što su oni konačno porazili ISIL uz 10 tisuća svojih žrtava. Vidjet ćete SAD koji je puno pouzdaniji. Što se tiče jugoistočne Europe, situacija je od 1990-ih evoluirala u dobrom smjeru. Tada, 1990-ih, Europa nije bila sposobna pokazati vodstvo i zbog toga se SAD umiješao, iako u početku tome nije bio sklon, ali zbog toga što Europa to nije mogla riješiti i zbog toga što su nas Europljani tražili da se uključimo, mi smo se uključili. Od tada je ta regija postala puno integriranija u Europu. Slovenija i Hrvatska su u EU, puno je članica NATO-a u okruženju, Europljani vode proces i američka uloga je više takva da daje podršku tome. To je ispravan način. SAD može imati vrlo važnu ulogu sa svojom podrškom, ali budućnost tih zemalja je u Europi, u EU.

Kako komentirate slovenskog premijera Janeza Janšu koji je na Twitteru odmah dao podršku Trumpovoj interpretaciji da je pobjednik ovih izbora?

Mislim da premijer Janša ne bi trebao računati na bilo kakvu pozivnicu za Bijelu kuću u sljedeće četiri godine. Bizarno je uplitati se u američke izbore, a još bizarnije uplitati se na strani kandidata koji gubi izbore ili nakon što je zapravo izgubio.

Trump voli ljude koji mu laskaju, možda je Janša mislio da laskanjem u tom strašnom času može steći Trumpovu pozornost i podršku?

Tu je još jedna razlika između Trumpa i Bidena jer s Bidenom ćete vidjeti predsjednika kojeg ne možete impresionirati ispraznim laskanjem. To znam iz osobnog poznanstva s Bidenom. Jedan od njegovih savjeta suradnicima u Senatu bio je “don’t bullshit the bullshiter” (nemojte srati seratoru, u slobodnom prijevodu). Možete “bullshitati” Trumpa i to funkcionira kod njega, ali ne možete “bullshitati” Bidena. Možda je Janša bio vođen tom taktikom, moguće, to je savršeno legitimna taktika, uostalom ja sam svjedočio kako je Holbrooke to veličanstveno radio Tuđmanu. Ali! Nema smisla da to radite kad je Trump već izgubio ili kad je na putu da izgubi. To je najsmješnije i najgluplje u Janšinu postupku. I nema nikakvog smisla vrijeđati predsjednika koji dolazi.

