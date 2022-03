Nuklearno postrojenje u Harkivu oštećeno u granatiranju: 'Nije zabilježeno povećanje radijacije'

Još jedan ukrajinski nuklearni Centar koji se bavi proizvodnjom radioizotopa u medicinske i industrijske svrhe je oštećen u granatiranju Harkiva, priopćila je Agencija za atomsku energiju (IAEA).

Kako su iz ukrajinskog Centra kazali Agenciji, razine radioaktivnih čestica se zasad na tom području nisu povećale.

Iako se u samom Centru nalazi mala količina radioaktivnog materijala, iz IAEA pozivaju da se provedu mjere kojima bi postrojenja u Ukrajini bila osigurana.

#Ukraine informed the IAEA that a new nuclear research facility producing radioisotopes for medical and industrial applications had been damaged by shelling in #Kharkiv on Sunday. The incident did not cause any increase in radiation levels at the site. https://t.co/7eMUuzI7ix pic.twitter.com/cAbPNhp6VT