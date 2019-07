Izvjesio zastavu SRH s petokrakom i dobio kaznu, Hasanbegović za grb s prvim bijelim poljem nije

Zastava SR Hrvatske s crvenom petokrakom umjesto šahovnice 58-godišnjaku u Đulovcu kod Daruvara donijela je prekršajnu prijavu. Zastavu je izvjesio na novi krov svog svinjca, a policiji se pravdao kako je to bila jedina zastava koju je našao na tavanu, a red je da se ona postavi na krov kada se dovrši objekt. Policajci nisu imali razumijevanja za njegove argumente pa su mu napisali prijavu u skladu sa Zakonom o grbu, zastavi i himni RH te zastavi i lenti Predsjednika RH.

A za kršenje odredbi ovog zakona propisana je novčana kazna od 20 do 50 njemačkih maraka u dinarskoj protuvrijednosti! Ovako propisana kazna, u markama i dinarima koji već odavno ne postoje kao valute, svjedočila bi o potpunom nemaru države da osuvremeni vlastite zakone kada se iza cijele priče ne bi skrivalo nešto puno gore. Hrvatska zapravo nema snage jasno propisati tko i pod kojim uvjetima ima pravo isticati simbole države, bilo da se radi o zastavi kakvu propisuje zakon, bilo o verzijama hrvatske zastave iz različitih povijesnih razdoblja.

Vlasti su prije više od godinu dana najavile da će ovo pitanje precizno zakonski urediti, kako bi se znalo što se smije, a što ne smije, što bi trebalo podrazumijevati i prilagodbu prekršajne politike. Najavljivali su, no u proceduri nema nikakve naznake da će se to doista i dogoditi. U praksi zbog toga vlada potpuni kaos i nitko ne može biti posve siguran hoće li odgovarati za isticanje ovog ili onog simbola. Dapače, policijska praksa posve je nedosljedna, time i nepredvidiva. Sjetimo se samo slučaja iz kampanje za euroizbore, kada su Neovisni za Hrvatsku na stranačke prostorije izvjesili zastavu s prvim bijelim poljem u hrvatskom grbu. Netko je to doživio kao provokaciju i odmah ih prijavio policiji. Napravljena su dva očevida, a na kraju se odustalo od ikakvog prekršajnog gonjenja jer su policajci sasvim ispravno procijenili da se isticanje grba poput onog koji stoljeće i pol stoji na krovu Markove crkve ne može smatrati provokacijom.

Vlasnik novog svinjca u Đulovcu nije bio te sreće. Njemu su oduzeli zastavu i zaradio je prijavu, a zbog čega? Na što su se točno policajci pozvali u izvješću još uvijek nije poznato, no ne bi bilo nelogično zaključiti da su procijenili da bi zastava s crvenom petokrakom nekoga mogla uznemiriti. No kako bi to mogla ocijeniti službena tijela države koja se u preambuli vlastitog ustava poziva na Socijalističku Republiku Hrvatsku? Oko te preambule, koju je svojedobno, u bremenitom povijesnom trenutku, slagao sam prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i danas se vode rasprave i nisu rijetki zahtjevi da se preispita je li SR Hrvatska bila preduvjet za nastanak suvremene i samostalne Hrvatske ili zapravo njezina negacija. Političkim elitama ne pada, međutim, ne pada na pamet ovu raspravu otvoriti i službeno. Ako je već tako, onda je krajnje licemjerno nekome naplaćivati kaznu zato što je izvjesio simbol onoga što je kao vrijednost istaknuto u samom Ustavu.